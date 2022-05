Adelanta AMLO diseño de encuesta de Morena para 2024

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó el tipo de preguntas que debería contener la encuesta de Morena para elegir a su candidato presidencial en 2024.

"Hablábamos la vez pasada de que ahora hay estas encuestas que ayudan mucho y, si es bueno el método, la muestra, si no están hechas a la medida del cliente, salen bien. Resultan y así se sabe quién es quién, a quién quiere el pueblo.

"La pregunta es: ¿Conoces a fulano? Si, no, ya se ve quién es más conocido. ¿Qué opinión tienes? Buena, mala, regular. ¿Qué tan cercano es a la gente? ¿Es honesto? Mucho, poco o nada. ¿Te gustaría que él fuese candidato, votarías por él? Sí, No, quien sabe, no contestó. Son muy buenos instrumentos y qué bien que vayan saliendo todos para participar", comentó López Obrador.

Este lunes, Reforma publicó una encuesta en la que Marcelo Ebrard lidera en las preferencias de los votantes de cara a las elecciones de 2024; sin embargo, Claudia Sheinbaum está abajo de él por solamente un punto porcentual.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal pidió que no haya "tapados" ni "paleros" y que todos los que lo deseen puedan participar en la elección.

"Legalmente, todos los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados, todos podemos aspirar a un cargo de representación popular, es completamente legal, inclusive no sólo a través de partidos, sino de manera independiente, es legal. Y políticamente ayuda, enriquece la vida democrática el que puedan participar ciudadanos de todos los sectores, de todas las clases sociales y no debe de haber tapado.

"Que todos puedan participar, todos los que tengan posibilidad y hay que también autolimitarnos todos, porque no se trata de ser candidato para tener en el currículum de que me inscribí como candidatos y al final de cuentas eran como paleros", añadió.