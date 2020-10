Acusan trabas para cobrar premio por rifa del avión presidencial

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México— A 24 días de que fueron anunciados dentro de los 100 ganadores de la rifa del avión presidencial, los padres de familia de la telesecundaria Gregorio Torres Quintero no saben cuándo ni cómo van a cobrar los 20 millones de pesos prometidos por la Federación.

En tan sólo tres semanas, los encargados de la administración de la escuela en el Municipio de Los Reyes, en medio de la sierra de Zongolica, pasaron de la emoción a la incertidumbre, e incluso desconfianza contra las autoridades de la Secretaría de Bienestar.

Uno de los líderes del Comité, el cual prefirió anonimato, narró a Reforma que apenas tres días después de ganar la rifa, el delegado regional de Bienestar, Dagoberto Valverde, les dijo que se quedaría con el resguardo del billete por seguridad.

Posteriormente, el mismo funcionario les comentó en una reunión el 28 de septiembre, que no les iba a alcanzar los 20 millones de pesos para realizar cercado perimetral, canchas, laboratorio y comedor en preescolar, primaria y la telesecundaria.

"Me permitieron nada más el cercado perimetral, el laboratorio y plaza cívica, nada más, no me dijeron por qué", dijo a Reforma.

"Dijeron que no podíamos hacer las cosas de un jalón, sino poco a poco, y no nos comentaron nada de cómo íbamos a cobrar ese premio".

Al enterarse toda la comunidad indígena de Cihuateo, con aproximadamente 400 habitantes, de que no se les iban a permitir todas las obras, y que el cachito ganador 294291 no estaba en posesión de habitantes, decidieron iniciar una serie de protestas.

Fue así que el pasado 7 de octubre, las autoridades de Bienestar regresaron los ocho cachitos, entre ellos el ganador, bajo una firma de entrega-recepción, cuestión que días antes les dijeron a los pobladores que no era necesario, pues había 'confianza'.

"No nos dijeron cómo vamos a cobrar, ni yo tampoco les pregunté. Ya no confío en ellos, pues pensaba preguntar en la Lotería Nacional, mejor, yo creo que voy a marcar", añadió en entrevista.

"De hecho ayer nos dijeron que iban a depositar el dinero en la tarjeta de la tesorera de la escuela, pero no nos dijero ni cuándo, ni cómo".

El pasado 15 de septiembre, la Federación realizó el sorteo de la rifa alusiva al avión presidencial, del que derivaron al menos ocho escuelas ganadoras, entre ellas ésta en la zona centro de Veracruz.