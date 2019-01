Acusan resistencia con refinería de Dos Bocas

Ciudad de México— El presidente del Senado, Martí Batres, defendió el proyecto de la refinería Dos Bocas que el Gobierno pretende construir en Tabasco.

"Creo que el Gobierno de la República está haciendo un esfuerzo titánico por echar adelante el sector energético que durante años fue abandonado", dijo.

"Son medidas que se están tomando y yo creo que son medidas para sanear la política. Hay resistencias, sin lugar a dudas, porque había quienes se beneficiaban de toda la situación anterior".

Batres recordó lo que ha pasado en los últimos 18 años.

"¿Con qué empezamos en el 2000? Con el Pemexgate, que fue un saqueo de Pemex por razones políticas. Luego tuvimos durante el siguiente sexenio, del 2000 al 2006, el mayor desperdicio de los excedentes petroleros de México en su historia, se fue a puro gasto corriente, no hubo inversión en aquellos años", refirió.

"Luego tuvimos la falsa expectativa de la construcción de una nueva refinería que nunca se dio; y luego pasamos a la reforma energética, que se prometió como un instrumento para mover a México, modernizarlo, para que hubiera una masiva inversión, que no sucedió y terminamos con la crisis del huachicol, del robo de combustible."

El morenista explicó que Pemex busca ahora ser "una empresa que no sea simplemente exportadora de crudo, sino que agregue valor produciendo gasolinas".

"Nada más imaginémonos que del robo de combustible eran 65 mil millones de pesos al año, y los que se beneficiaban de 65 mil millones de pesos al año es muy probable que no estén contentos. Por supuesto que hay resistencias a la nueva política energética, pero me parece muy importante recuperar productividad, honestidad y soberanía".