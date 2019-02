Acusan que Guardia atenta contra reparación

Víctimas de abusos de las Fuerzas Armadas advirtieron a los senadores que permitir una Guardia Nacional con soldados y marinos es un agravio para ellos.

Al participar en las audiencias públicas en el Senado, coincidieron en que la Defensa Nacional y la Marina no han depurado sus filas, por lo que en el nuevo organismo estarán quienes se han dedicado a cometer abusos, pues esa es su mentalidad.

"Los militares y marinos no están capacitados para labores de seguridad pública. Ni mucho menos pueden investigar delitos o violaciones.

"Este plan de Guardia atenta contra una real reparación integral a las miles de víctimas de derechos humanos", dijo Alicia Rabadán, madre de Antonio Parral, muerto a manos de militares en Tamaulipas en 2010.

En el mismo sentido se pronunció Amnistía Internacional, cuya directora en México, Tania Reneaum, cuestionó a los senadores que respaldan la Guardia explicar por qué no se militarizará al País, cuando ese órgano tendrá un mando y una capacitación militar, y por qué creen que funcionará si en 12 años no ocurrió.

El padre Alejandro Solalinde confió en que el Senado realmente escuche la voz de los expertos y los legisladores no dejen un País más desastroso.

Posición contraria asumieron ex autodefensas de Michoacán, quienes exigieron a los senadores dejar a un lado sus partidos y ver por la violencia en el País.

"Sigan con esa idea de no autorizar la Guardia y cuando les toquen a un familiar, van a decir ¿qué fue lo que hice?, ¿por qué no permití a las Fuerzas Armadas participar?, entonces sí los van a buscar", advirtió el ex defensa Hipólito Mora.

Para otro autodefensa, Antonio Magaña, no se caerá en la militarización porque la Guardia seguirá las órdenes del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y él promete que ese fenómeno no se dará.