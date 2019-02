Acusan que EPN dejó padrones inservibles

Ciudad de México— El Gobierno de Enrique Peña Nieto heredó a la actual Administración padrones inservibles, acusó Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia.

"Estamos ante padrones que no sirven, el padrón de Prospera, los que hizo Sedesol, los de las becas de estudiantes, todos tienen problemas, es más, incluso (la Secretaría de) Hacienda no tiene la base de datos de los programas de las Administraciones pasadas", expresó Ramírez.

Tras participar en una reunión que sostuvo el Presidente Andrés Manuel López Obrador con su Gabinete legal y ampliado, Ramírez aseguró que el llamado padrón del bienestar lo tendrán antes de los 100 días de Gobierno.

"Hemos heredado un País hecho añicos, pero también una Administración pública establecida para no funcionar. Cada vez que vemos las obras públicas hay un sinfín de cosas que hay que observar. Así funcionó todo el Gobierno de Enrique Peña Nieto y los panistas", dijo Ramírez.

Como ejemplo indicó que entre el 30 y 40 por ciento del padrón de adultos mayores eran personas que no cumplían con el perfil necesario y, sin embargo, sí recibían esa ayuda.

"Se usó con fines electorales", aseguró el vocero.

También, mencionó que el padrón de jubilados y pensionados del IMSS lo están rehaciendo, porque no hay una base única para poder cotejar las entregas.

"Así está todo, incluida la nómina de los maestros", aseguró e incluso el Gobierno federal no tenía un sistema de cómputo para la nómina.

"Ya no hablemos de los contratos de publicidad gubernamental, que no hay una base única para comparar tarifas".