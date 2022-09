Acusan que empresa encerró personal durante sismo en CDMX

Ciudad de México.- Una empresa de importación de productos chinos dejó encerrados a sus trabajadores durante el sismo del lunes.

Una trabajadora de la firma Emtop, que prefirió mantenerse anónima, acusó que los empleadores han decidido cerrar las puertas del establecimiento con una cadena para bicicleta desde hace un mes, sin importar el nivel de la emergencia.

"Ellos (los jefes) ponen cadena a la puerta, la verdad no tengo idea por qué lo hacen, es un poco difícil la comunicación, ya que no hablan español, pero es reciente, no tiene mucho la cadena", detalló.

La empresa se ubica en Avenida Arcos de Belén, justo enfrente del Mercado San Juan, en un segundo piso, donde trabajan almacenistas, diseñadores, y distribuidores.

"Yo había hablado con mi jefe, porque estábamos en una zona sísmica, yo les había dicho que eso no estaba bien, pero pues evidentemente no me hizo caso", indicó.

Agregó que el candado estuvo desde el simulacro, por lo que no pudieron realizarlo, pero, minutos después, esto pondría en riesgo a los empleados.

"Después de que sonó la alarma sísmica por el sismo real, yo me di cuenta. porque empezó a tronar mi oficina y empecé a escuchar como mucho movimiento y empezaron a gritar en las bodegas.

"Empieza la desesperación, porque no sabíamos qué íbamos a hacer, no podíamos como abrirla y el suelo ya se estaba moviendo", recordó.

Uno de los empleados logró romper la cadena y los ocho restantes aventaron las puertas para salir lo más rápido posible.

Tras el sismo, los jefes instruyeron que se continuaran con las actividades de la empresa y volvieron a colocar la cadena en las puertas.

En dicho espacio llegan los contenedores de china con juguetes, aparatos electrónicos, electrodomésticos y hasta ropa.

De este punto se realiza la distribución a todas las tiendas que hay.

"No nada más están vulnerando nuestra integridad física de esta manera, sino también nuestra integridad laboral, yo no tengo contrato, no figuro en el seguro social y sí hay demasiadas situaciones que nos vulneran.

"Esto sí sobrepasa los límites de la explotación (...) yo sabía que iba a haber el simulacro, pero estaba consciente de que no nos iban a evacuar.", señaló.