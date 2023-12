Acusan que AMLO quiere tomar por asalto la Corte

Ciudad de México.- Con la nueva terna de aspirantes a ministra, el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende tomar por asalto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió la bancada del PAN en el Senado.

La terna incluye a dos aspirantes que figuraron en la primera Bertha Alcalde Luján y Lenia Batres y a Eréndira Cruz Villegas, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura.

"Es una burla que se proponga a dos personas que no alcanzaron la votación", dijo el jefe del grupo, Julen Rementería del Puerto.

"¿Qué tendría que suceder para que ahora sí la alcancen? ¿O por qué tendría que suceder que ahora se alcance la votación cuando no se alcanzó? Francamente, me parece que el presidente lanza una propuesta que se puede calificar hasta de perversa, porque de lo que estamos hablando es de personas que no alcanzaron la votación y que no habría una razón por la que ahora sí podrían lograr los votos.

"Pareciera que lo que quiere es imponer a una persona para poder reventar la Corte, para poder tomar por asalto a la Corte y eso hay que valorarlo muy bien, y buscar que eso se pueda impedir desde la Oposición para que no lo pueda nombrar".