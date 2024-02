Acusan PRI y PRD presión por voto corporativo

Ciudad de México.- Representantes del PRI y PRD alertaron que el llamado del líder del sindicato petrolero, Ricardo Aldana, a votar por Claudia Sheinbaum son presiones por lograr un voto corporativo, lo que es ilegal.

El diputado priista Rubén Moreira y el dirigente del PRD; Jesús Zambrano, advirtieron que es una medida desesperada de Morena, porque su candidata presidencial no tiene la preferencia que afirman tener.

"El llamado a votar por Claudia Sheinbaum es la búsqueda de un voto corporativo, del que siempre se quejaron y es un grito desesperado para tratar de evitar el desplome que tiene Claudia Sheinbaum.

"Es una prueba más de por qué se quiere imponer una narrativa en las iniciativas del Ejecutivo, porque su candidata no levanta y quieren interferir en el debate nacional, que no se hable de los problemas del país", dijo el coordinador de los diputados del PRI.

Moreira dijo que en su desesperación están violando la ley, queriendo imponer un voto corporativo, con llamadas y amenazas a los trabajadores.

"Esto es coerción del voto. Claro que queremos que haya un respaldo de los petroleros (a Xóchitl Gálvez) pero lo que preocupa mucho son esas expresiones del dirigente, el voto no debe ser por presión de Morena a las dirigencias sindicales", sentenció Moreira,

El dirigente del PRD coincidió en que hay una presión del Gobierno federal al sindicato de Pemex.

"Quieren quedarse con los votos del sindicato petrolero de manera corporativa en favor de Sheinbaum", acusó Zambrano.

Sin embargo, ya difícilmente hay sindicatos que puedan cumplir con el voto corporativo de esa forma, aseguró.

"Los trabajadores no van a votar ni por Claudia ni mucho menos por Morena, que ha demostrado que no está apoyando sus causas.

"Es entendible la rechifla que le lanzaron a Aldana los dirigentes seccionales en una reunión del sindicato, porque ¡cómo se atreve!, a menos a que sea por presiones del Gobierno, a pedirles a los líderes sindicales que vayan a pedir a trabajadores que voten por el patrón que los ha pateado, que los ha golpeado, que los ha maltratado todo el sexenio", puntualizó el dirigente del PRD.

Señaló que es una presión indebida y evidente del Gobierno y de Pemex a favor de Sheinbaum, pero consideró que no dará resultado.

"Por eso van a perder, de ninguna manera van a ganar. Les piden votar por ellos, pese a que no les han cumplido nada y ha empeorado la calidad de vida de los trabajadores petroleros.

"¿Quién va a votar a favor de un verdugo que todos los días los azota, castiga, los patea?".

Subrayó que el llamado del dirigente del sindicato petrolero no cayó bien y generó más inconformidad, pero también resultó contradictorio.

No es entendible que les digan a los trabajadores que voten por Claudia Sheinbaum, pero no es por Morena, porque como sindicato "no son Morena", resaltó.

Jesús Zambrano recordó las elecciones de 1988, cuando los trabajadores petroleros votaron por Cuauhtémoc Cárdenas y no por Carlos Salinas de Gortari, lo que le costó la libertad al líder sindical, Joaquín Hernández Galicia "La Quina".

"Ahora va a pasar algo parecido, por más que quieran llamar a votar a favor del partido oficial Morena, la gente les va a dar la espalda", aseveró.