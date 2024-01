Acusan migrantes engaño del INM para deshacer caravana

Berriozábal, México.- Personas migrantes que dejaron de avanzar en caravana en Chiapas porque el Instituto Nacional de Migración (INM) les prometió documentos para que lo hicieran de manera regular, acusaron que ésta autoridad los abandonó muy cerca del albergue migratorio de este municipio, y a sus familiares los trasladó a otros albergues y sin dar documentos.

"Dijeron que nos iban a ayudar por los asaltos, por el robo, las violaciones y todo lo malo que hay en la calle, y aceptamos. Nos llevaron, nos tomaron fotos, pero migración me dijo a mí: 'váyanse, esto es una mentira, no hay ningún permiso, váyanse y vean cómo avanzan'", dijo Caterine Correa, de Ecuador, junto a otros migrantes, frente al portón migratorio que estaba cerrado.

Fue ayer cuando unas mil personas se subieron a 32 autobuses del INM, en Mapastepec, que era el municipio donde la multitud descansaba, con la ilusión de que los llevarían a donde les darían la tarjeta por razones humanitarias, pero fueron llevados a albergues migratorios de Huixtla, Tonalá, Pijijiapan, Arriaga, Palenque y Berriozábal, dijo el activista, Luis García Villagrán, quien arribó a este municipio junto a los migrantes.

Unas 800 personas fueron trasladadas a este albergue migratorio, ubicado a las afueras del municipio.

"A mí me dijeron aquí en el autobús que llegó a las 5 de la mañana, y nos dijeron que mucho ya habían hecho por nosotros, estoy embarazada, niños pequeños, peligramos en la calle, nos es justo que nos dejen en la orilla de la carretera, aunque sea que nos hayan dejado acá frente del albergue, pero nos dejaron a la deriva", dijo Ana de Honduras.

La Caravana salió en vísperas de navidad, el 23 de diciembre, de Tapachula, y había caminado más de 105 kilómetros en una semana por Chiapas, hasta llegar a Mapastepec, el activista García la llamó "éxodo de la pobreza".

"Nos están separando y nos dijeron que no nos iban a separar a las familias, a mí me separaron de mi hijo, que se lo llevaron a otro albergue, pero no sabemos a cuál", indicó Dilsia de Honduras, mientras unos niños jugaban con la tierra atrás de ella, frente al portón migratorio.

Las personas migrantes indicaron que frente a este albergue pasarán la noche, y que la autoridad no les ha dicho nada.

"Mi hija trae una hernia, yo no ando ni un peso y la niña de 8 años ni ha comido, yo quisiera que nos regresaran (a Mapastepec) para que nos ayuden, mi niña, yo quiero llegar a Estados Unidos para que la operen", dijo Rosa Yolanda Reina Aguilar de Honduras.

"El INM se comprometió con tarjetas por razones humanitarias a darles a 3 mil 852 migrantes, sobre todo grupos vulnerables, supuestamente, los rescató de Mapastepec, pero los envió a otros lados y a este grupo los trajo a Berriozabal, los tienen en espera, pedimos que no vayan a dejar tirado a estas personas, que cumplan su compromiso, desarticuló la caravana", agregó García.