Acusan irregularidades en terminales de almacenamiento de IP

Ciudad de México— El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, justificó que las terminales privadas de almacenamiento de combustibles fueron cerradas por el Gobierno federal, porque cometieron irregularidades.

Afirmó que ya no se permitirán más beneficios para las empresas privadas del país.

Reforma publicó que en el último mes y medio, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha clausurado tres terminales, una en Tuxpan, otra en Puebla y una más en Hermosillo.

Las inversiones en terminales de almacenamiento en operación suman mil 500 millones de dólares.

Sobre ello, Mier indicó que ya no hay favoritismo para la iniciativa privada.

"Dicen que se clausuran, seguramente cometieron irregularidades, vivimos en un Estado de Derecho, libre de privilegios. Nos acostumbramos en 30 años que la ley era para los de abajo y el consentimiento para arriba y eso se relajaban en la política fiscal, 225 mil millones dejaron de pagar.

"Se pensaba que el libre mercado era a favor de la corrupción, es el problema del País, se confundió la economía de libre mercado y competencia con el favoritismo y el cuatachismo", respondió el legislador de Puebla sobre el cierre de las plantas de almacenamiento de gasolina.

Aseguró que a pesar de estas medidas que afectan la competencia en el sector de hidrocarburos, en el Gobierno de Morena se respeta el libre mercado.

Durante una conferencia de prensa, también negó que el cierre de las plantas impacte en la generación de empleos y en las inversiones realizadas.

El coordinador de los diputados de Morena aseguró que el objetivo del Gobierno federal es redistribuir el ingreso, al cuestionar la economía de mercado "individualista" y en el que prevalece el consumismo.

Indicó que desmantelar el régimen neoliberal, donde prevalece la ley del mercado, llevará 18 años, porque no bastan los seis del actual sexenio.

"Para consolidar la transformación de la vida pública del régimen no bastan tres años, no bastan seis; no hay antecedentes en el mundo de movimientos emancipadores o revolucionarios del mundo, que en seis años se logre consolidar régimen, nos va a llevar al menos 18 años.

"El régimen que se está desmantelando sustentado en política de dejar hacer y dejar pasar, del consumo y luego existo, la ley del mercado, desmontarlo, cambiarlo, requiere de la participación de todos", expuso.

También explicó que se necesitará más tiempo para revertir reformas a la constitución y a leyes secundarias creadas en el periodo neoliberal.

-¿Cuándo habla de cambiar el régimen, que se necesitan 18 años, y con este cierre de plantas de la iniciativa privada, donde se pierden empleos e inversiones, estamos en un régimen socialista", se le preguntó.

"No, creo que no, no creo. No estamos en un régimen socialista. Creemos en el libre mercado, vivimos en el libre mercado", respondió.

Aseguró que no se están cerrando empresas y que hay incremento en la inversión, al tiempo de que la economía crece, incluso a pesar de los pronósticos catastróficos de algunas calificadoras y de detractores del Gobierno.

"Tenemos más certidumbre en México que en cualquier otro país; en México las inversiones están aseguras, no se clona como en países asiáticos. México es país de certezas, lo que a veces pasa es que nos quieren hacer creer que el paraíso se perdió en 2018, pero era el paraíso de los privilegios, de la distinción y paraísos fiscales", agregó.