Acusan invasión en San Quintín

Ensenada— Unas 200 personas que portaban machetes y palos invadieron ayer terrenos en el Ejido de Zarahemla, en San Quintín, en el estado de Baja California.

De acuerdo con Fernando Castro, presidente del comisariado del Ejido de Zarahemla, los invasores arribaron al lugar alrededor de las 11:30 horas portando garrafas con combustible.

Cortaron varias cercas y prendieron fuego a casas de madera, donde habitan productores de ejote, cebolla, fresa, tomate, bayas, granos y otros productos.

Castro acusó de la irrupción a Carlos Hafen, excandidato del PRD a la Presidencia municipal de Ensenada.

“Hafen pagó 500 pesos a unos 200 triquis, de Oaxaca, para orquestar la invasión violenta”, aseguró en entrevista.

“Utiliza el influyentismo en el Poder Judicial del Estado para promover denuncias contra los ejidatarios y nuestras denuncias contra él no avanzan. A mí me tiene amenazado de muerte desde 2019 y esa denuncia no avanza en la Fiscalía del Estado”.

El presidente del comisariado reprochó que a pesar de que realizó llamados de auxilio a las Policías municipal y estatal, así como a la Guardia Nacional, ninguna corporación acudió al sitio.

En abril de 2019, Castro denunció a Hafen ante la Procuraduría General del Estado de Baja California por amenazas de muerte

“El 20 de abril me encontraba en el ejido de Zarahemla en la delegación Vicente Guerrero, en San Quintín, cuando recibí una llamada telefónica de un número privado, en la cual Carlos Hafen me amenazó de muerte y de pegarme un levantón diciendo que él tiene muchos conocidos en el crimen organizado”, asentó Castro en su denuncia.

La acusación por el despojo de tierras contra Hafen se remonta a 2014. De acuerdo con Castro, por ser hijo de algunos ejidatarios al excandidato le prestaron 20 hectáreas del Ejido de Zarahemla para que las trabajara, así como un pozo para riego.

La zona, que se ubica unos 150 kilómetros al sur de Ensenada, entre Vicente Guerrero y San Quintín, está conformada por unas 8 mil 300 hectáreas que le fueron dotadas a los ejidatarios en 1974.

Sin embargo, el préstamo se ha elevado a más de 300 hectáreas, por juicios de prescripción promovidos por Hafen contra los ejidatarios.