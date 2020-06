Acusan incapacidad de médicos cubanos

Reforma

Ciudad de México.- La presencia de los médicos cubanos en México para enfrentar al Covid-19 ha causado molestia entre los trabajadores mexicanos, pues aseguran que no están preparados para atender a ese tipo de pacientes y que algunos nacionales llevan hasta dos meses sin recibir su salario.

Inclusive, cuatro médicos entrevistados sospechan de los verdaderos motivos para que vinieran a México 585 especialistas hasta el 31 de julio, a cambio de 135 millones de pesos que México pagará al Gobierno de la isla.

"Los médicos cubanos no saben tomar una gasometría, que se hace para sacar sangre de la arteria. Es algo muy básico que en México enseñan en la Universidad. Ellos, desde el primer día nos dijeron que eran médicos pero de medicina preventiva", dijo Natalia Gómez, una médica egresada de la UNAM, con una maestría en dirección de hospitales.

"Tendrán cédula y todo pero no tienen competencias laborales de acuerdo al plan de estudios de México. Han llegado pacientes en paro; pacientes con muy pocos signos vitales que hay que darle reanimación y no saben dar reanimación cardiopulmonar", afirmó la especialista, quien comenzó a trabajar en el Hospital Belisario Domínguez y hoy labora en el Hospital Infantil de Peralvillo.

"Dicen que es un asunto meramente político, que el motivo es por la entrada de alguien a un puesto y la condición fue contratar a los médicos cubanos", añadió sobre su presencia aquí.

Rechazó que se trate de una discriminación en contra de los cubanos. Se trata dice, de que no tienen el perfil que se requiere para el Covid-19. Además, acusó que ella entró trabajar el 16 de abril y a la fecha no ha firmado su contrato. "Estamos a 16 de junio y no me han pagado esta quincena", dijo.

Un médico del Belisario Domínguez afirmó que entró a trabajar al área de Covid-19 el 18 de abril y no le han pagado ni una quincena.

"Me dicen que espere, que ya para la otra quincena y así nos traen en cada quincena", reprochó.

"El primer día nos dijeron que el contrato lo íbamos a ver sobre la marcha, pero ni nos han depositado", dijo vía telefónica un trabajador del Hospital de Tláhuac.

En chats de WhatsApp como "Insabi Informativo" y "No han pagado", los médicos mexicanos se quejan a diario de la falta de pago, de los contratos y de los retrasos a los que ya recibieron alguna quincena.

Arturo, otro médico que labora en un hospital Covid-19, aseguró ayer que tampoco le habían depositado la primera quincena de junio. Afirmó que en el Hospital de Tláhuac, los médicos cubanos no participan en la atención de pacientes con Covid-19.

Los entrevistados refirieron que los Colegios, Asociaciones y Federaciones de médicos especialistas han dirigido cartas de protesta al Presidente López Obrador.

Además, aseguraron que aún existen profesionales mexicanos que respondieron a la convocatoria para trabajar en el Insabi, pero que a la fecha no les han asignado hospital.