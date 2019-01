Acusan falta de permisos para refinería

Ciudad de México— Para la construcción de la refinería en Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, no hay permisos y tampoco es un proyecto autorizado por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, aseguró la diputada del PRI, Soraya Pérez Munguía.

La legisladora señaló que, hasta la fecha, el Gobierno no ha podido mostrar ningún permiso, salvo una autorización del Ayuntamiento para realizar el desmonte de 300 hectáreas de selva y manglar.

En entrevista, informó que hizo dos peticiones de información sobre las autorizaciones y licencias para levantar la refinería, pero tanto Pemex como la Secretaría de Energía le respondieron que no había información al respecto.

"Se confirma la inexistencia de copia en versión electrónica de todas las licencias, autorizaciones, permisos, registros y en general cualquier acto administrativo que se haya expedido o solicitado en relación con la construcción edificación, desarrollo o/y instalación del proyecto denominado y conocido como la refinería del puerto de Dos Bocas en el Municipio de Paraíso, Estado de Tabasco", cita la respuesta de la Sener, con fecha del 20 de diciembre de 2018, indicó la diputada.

Expresó que preocupa la falta de transparencia en este proyecto porque ya se realizó un acto de colocación de la primera piedra de la obra.

"Tenemos que la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, en Tabasco anunció que tenían permisos vigentes pero ese mismo día Pemex me contestó, a través de una solicitud de transparencia, que no tenían ningún permiso ni licencia sobre la refinería", dijo.

Pérez Munguía agregó que Nahle aseguró que ya había una autorización del proyecto en Pemex, por lo que pidió información en medios electrónicos, lo que no estaba disponible.

Sin embargo, aseguró la priista, no hay autorizaciones, pues en los últimos acuerdos que están en la página del Consejo de Administración de Pemex, el 7 de diciembre del año pasado, sólo se avala que la refinería se incorpore al Programa Estratégico.

"No se autoriza el proyecto como tal, sino que se incorpora a un programa, es una idea que se incorpora a la estrategia del órgano. Segundo, se instruye al director general de Pemex para que gestione las autorizaciones correspondientes y que se presente a ese órgano de Gobierno el proyecto de inversión, una vez que cuente con las autorizaciones", explicó.

Señaló que todo ello se puede ver en el acta del Consejo de Administración de Pemex, por ello, es difícil creer que en dos meses estén en condiciones para iniciar la obra de la refinería.

"Me cuesta trabajo creer que vayan a iniciar una licitación si no están los permisos, pero si los tienen, que nos los muestren y vengan a la Cámara de Diputados y comparezcan, y nos expliquen y nos digan cuál es el proceso, cuál es el plan de la refinería", planteó.

"Me han buscado varios grupos ambientales con las mismas dudas que tengo yo, que es la falta de información, que es lo que no abona".

La legisladora advirtió que Pemex es uno de los organismos más endeudado y toda mala decisión es observada por los tenedores de la deuda.

"Si llegáramos a perder el grado de inversión, nos va costar a todos los mexicanos y va a ser una cascada de malas decisiones económicas que vamos a sufrir todos los mexicanos", sostuvo.

"Pemex y sus decisiones son estratégicas para la seguridad del País, es básico que muestra la información, los análisis que los llevaron a tomar la decisión de construir una refinería, pero más que nada, cómo se plantea la implementación de ese proyecto".

Agregó que se consideran 50 mil millones de pesos de inversión para dicha obra y si no se empieza, habrá subejercicios y se afectará el crecimiento económico.