Acusan extinción de INEE con recortes

Ciudad de México— Especialistas en educación calificaron como antidemocrática la intención del Gobierno federal y del Congreso de eliminar el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) por la vía del presupuesto, antes de que su desaparición sea aprobada por la vía legal.

En la iniciativa de reforma educativa enviada por el Ejecutivo federal al Congreso, la actual Administración propone suplirlo por el Centro de Revalorización del Magisterio.

Expertos criticaron que aún no hayan acabado las audiencias públicas y el INEE se haya debilitado por la vía del presupuesto, lo que consejeros han apuntado, atenta contra sus funciones básicas y los ha obligado a hacer recortes sustanciales.

En entrevista, el presidente de Mexicanos Primero, David Calderón, informó que si bien el instituto incurrió en desaciertos, los resultados de su trabajo deben ser preservados.

"Nos parece poco adecuado para la democracia que el Congreso, siguiendo la línea que marca el Ejecutivo, digamos que ahogue por la vía del presupuesto lo que debe ganar por la vía del debate y la votación parlamentaria. Si se va a extinguir el INEE como lo conocemos, será un proceso democrático el que así lo haga de forma legítima", agregó.

"Hacerlo por la vía del presupuesto manda una señal muy negativa, manda la señal de que un órgano constitucional autónomo cuando todavía está en plenas funciones el Congreso lo puede matar de hambre porque así corresponde a la visión del Presidente".

Opinó que es fundamental que un órgano autónomo se haga cargo de brindar información confiable sobre el sistema educativo nacional y que no se convierta en una dependencia al manejo de funcionarios como el Secretario de Educación federal.

"En este caso concreto lo vemos como una tragedia en ambas direcciones. Nos parece que cometieron diversos errores de priorización en el uso de los recursos y sobre todo en la extensión del número de colaboradores para las tareas, cuando no se habían asegurado que lo sustantivo se iría resolviendo". dijo.

Crear un instituto que generara información educativa, apuntó, costó "una fortuna" al Gobierno mexicano y llamó a preservar información.

"Nos gastamos una fortuna en tenerlo y que en estos cambios de Administración entre la novatez y el entusiasmo y la revancha -aquí hay mucho de prejuicio y de revancha- hacen querer ahogar al instituto", dijo.

"Hay que resguardar primero todos los contenidos de las investigaciones, declara digamos que es información pública para que en este desmantelamiento rápido no se vaya a perder información muy valiosa que está en este momento bajo resguardo del instituto", agregó.

Marco Fernández, especialista en educación de México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey, resaltó la necesidad de que la investigación educativa en el País sea robusta para que con base en ello se elaboren e impulsen políticas públicas en la materia.

Durante la subsistencia del INEE, sus labores, como presencia en los estados se han visto obstruidas por el recorte a su presupuesto.

"Me parece en ese sentido preocupante porque el propio instituto había presentado una propuesta de reducción, si no mal recuerdo del 25 por ciento y que había anunciado a la Secretaría de Hacienda en el presupuesto que se envió a la Cámara de Diputados y éstos a su vez quieren hacer un recorte adicional que prácticamente recortan en 45 por ciento el presupuesto, sin que haya habido menoscabo de las atribuciones o cambio de las responsabilidades que se espera en cumplir el instituto", expuso.

Se prevé que mañana acuda a la Cámara de Diputados, Teresa Bracho, presidenta de la Junta de Gobierno del INEE, para que defienda ante legisladores la importancia de la permanencia de este instituto.