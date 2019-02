Acusan en Sedatu vacío de información

Ciudad de México.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) heredó vacíos de información que han afectado las investigaciones por desvíos, acusó Roman Meyer, titular de la dependencia.

El funcionario federal indicó que además de los convenios desaparecidos, con los que se operaron estafas millonarias en la pasada Administración, existen pérdidas mayores de información y documentos de adquisiciones realizadas durante la gestión de Rosario Robles.

En entrevista, Meyer dijo que esos vacíos han impedido resolver requerimientos tanto de la Secretaría de la Función Pública (SFP) como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el marco de sus investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de recursos.

"Hemos encontrado, principalmente en la entrega recepción, datos que no están concordando. Mucha de esta información, a la hora de que en diciembre nos la solicitan, nosotros damos informe (a la SFP) de que no existe; entonces, mucha de la información que nos solicitan, cuando vamos a los archivos y vamos a la información que nos dejaron en la entrega recepción, no está; entonces, es un tema de una carencia considerable de información", acusó.

"Mucha de esta información (de adquisiciones irregulares), nosotros no estamos conscientes, porque nunca la tuvimos, entonces, es muy difícil precisar oficios, expedientes, contratos, porque, a la hora en que nosotros llegamos, no existía; ése ha sido uno de los grandes problemas: poder detectar información que es inexistente", lamentó.

Reforma publicó ayer que durante la Administración de Robles, la Sedatu esfumó dos convenios de 2016 utilizados para triangular recursos, mismos que contenían firmas falsificadas de dos ex funcionarios de la dependencia.

El Secretario precisó que se ha reportado puntualmente al Órgano Interno de Control (OIC) qué requerimientos resulta imposible resolver debido a la inexistencia de los archivos.

"Hemos dado más información al Órgano Interno de Control en relación a datos que no encontramos, que en las entregas recepciones que nos dieron son datos que no están cuadrando o que, dadas las solicitudes de la SFP y la Auditoría, nos damos cuenta de que realmente esa información nunca la tuvimos", reiteró.

Meyer afirmó que la dependencia que encabeza trabaja de la mano con la SFP para deslindar responsabilidades por el ocultamiento o desaparición de los archivos en la gestión de Robles.

"Se debe precisar que (los documentos) se extraviaron en la Administración pasada; nosotros, cuando llegamos, encontramos que mucha información es carente; hemos estado en comunicación con la SFP, tendremos una reunión la próxima semana con la doctora Irma Sandoval, porque ese extravío fue durante la Administración de la maestra Robles", subrayó.