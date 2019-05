Acusan en INAI opacidad por lista de periodistas

Ciudad de México— El comisionado Joel Salas acusó que dentro del INAI hubo un ocultamiento de información relacionada con la lista de periodistas que la Oficina de la Presidencia de la República entregó a Reforma.

En un video que subió a su cuenta de Facebook, Salas dijo que esta falta de información llevó al Instituto a una confrontación innecesaria con la Presidencia de la República.

"La falta de pulcritud en la comunicación institucional, considero, llevó al INAI a crear un problema en donde no lo había y lo metió en una confrontación política, desde mi perspectiva, innecesaria", sostuvo.

La ponencia que tenía a trámite el recurso de revisión RRA4610/19, que fue dentro del cual la Presidencia de la República proporcionó la información, es la que corresponde al presidente del Instituto, Francisco Javier Acuña.

"En primera instancia, se ocultó información a algunos integrantes del Pleno para la toma de decisiones, y dos, la comunicación institucional no tomó en consideración toda la información que sobre publicidad oficial ya se encontraba en posesión de este Instituto.

"Hay que decirlo con plena claridad, nunca existió una filtración por parte del INAI o la Oficina de la Presidencia, la información se encontraba en manos de la persona que la solicitó desde el jueves 23 de mayo a las 10:04 horas", indicó.

Reforma dio a conocer el 23 de mayo por la noche la lista de 36 periodistas que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto recibieron mil 81.7 millones de pesos, la cual fue entregada por la Oficina de la Presidencia de la República a través de su Unidad de Transparencia.

Al día siguiente, en su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador aseguró que, "bajo palabra de decir verdad", la Presidencia de la República no había dado la información y que ésta había

sido entregada al instituto de la transparencia.

El INAI, por su parte, emitió un comunicado en el que negó haber difundido información respecto de un recurso de revisión diferente, identificado como RRA 2076/2019, en el que se había solicitado la información relativa a los contratos de publicidad otorgados por la Presidencia de la República en el sexenio de Peña Nieto.