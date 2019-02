Acusan desventajas en reforma laboral

Ciudad de México— Abogados especializados en materia laboral afirmaron que la iniciativa de reforma en la materia pone en desventaja a los trabajadores cuando presenten demandas ante la autoridad, en lugar de proteger sus derechos.

En las audiencias sobre la reforma laboral que se discuten en la Cámara de Diputados, Gilberto Chávez Orozco, coordinador de la Comisión de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Barra Mexicana de Abogados, manifestó que en la reforma a la Ley Federal del Trabajo se obliga al trabajador a presentar pruebas en la presentación de la demanda contra su empleador.

"Ello implica una desventaja procesal injusta, hay un innegable desequilibrio procesal. No se explica esta propuesta en la iniciativa, a no ser porque el principio rector sea el derecho colectivo", indicó en las audiencias.

Detalló que el 94 por ciento de los trabajadores no tienen sindicato o lo desconocen porque no los representa.

Los trabajadores, dijo, no deben ser la víctima principal del "daño colateral" de una reforma laboral con motivos de derecho colectivo laboral.

Señaló que la propuesta establece que las pruebas en la presentación de la demanda deben referirse necesariamente a la controversia.

Sin embargo, dijo, eso es imposible si se acompañan en la demanda, porque aún no hay litigio.

En cambio, el demandado puede ofrecer pruebas en forma posterior y si no contesta la demanda, si puede posteriormente presentarlas en contra.

"¿Qué derecho humano se protege con obligar al trabajador a acompañar de pruebas con su demanda? Esto es muestra del desequilibrio procesal que hay en la iniciativa", expuso.

Aseguró que no puede pretenderse una fase procesal rápida por encima de los derechos fundamentales de los contendientes. Dijo que la propuesta no protege a los trabajadores y no hay tutela judicial a su favor.

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido no sacrificar la justicia en aras de cumplir formulismos, la propuesta es que a las pruebas se ofrezcan en la audiencia previa preliminar, cuando ya está fijada la litis, cuando ya hay controversia, cuando ya hay debate, o bien que se suprima el impedimento que tienen los trabajadores actores de aportar pruebas posteriormente", planteó.

En la misma sesión, el abogado litigante Jorge Domingo Viveros Reyes, de la Asociación Nacional de abogados Democráticos, señaló que la reforma laboral presentada por Morena es lesiva para los trabajadores por el sistema que se plantea de justicia laboral.

Pidió no ser "románticos" y analizar los artículos en su conjunto.

También criticó la propuesta de que los trabajadores presenten pruebas con su demanda laboral.

"Es un absurdo, un total contrasentido, es condenar a un absoluto estado de indefensión al trabajador. Los trabajadores deben ofrecer pruebas una vez establecida la litis y la controversia", señaló.

Indicó dijo que se desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pero no hay en la iniciativa una directriz de cómo será ahora la labor a través del nuevo centro nacional de Conciliación.

Consideró que se está creando un elefante blanco, porque los centros de conciliación serán inoperantes, porque no habrá recursos humanos ni materiales para atender más de medio millón de audiencias al año.

Además de que los procesos de conciliación serán eternos, porque los empleadores no están interesados en resolver la demanda, sino en alargarlas para que el trabajador desista.