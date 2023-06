Acusan de incoherente a Ley de Ciberseguridad

Ciudad de México.- La Ley Federal de Ciberseguridad, que se espera sea avalada a finales del año, cuenta con diversas inconsistencias, desde su concepción hasta en cómo se busca hacer frente a los ataques cibernéticos, alertaron especialistas.

Alberto Friedmann, vicepresidente del Comité de Gobierno de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), acusó que la propuesta de ley encasilla a la ciberseguridad como un problema de seguridad nacional.

"Esta ley se cataloga como una ley de seguridad nacional, ese es el principal problema, porque no necesariamente sólo es seguridad nacional, es seguridad en todo el concepto de la sociedad", comentó.

Alertó que en el caso de dotar de mayores "poderes" a todos los elementos de seguridad, estos pueden llegar a ser invasivos y atentar contra la privacidad y los datos particulares de empresas y de la sociedad civil.

"Tenemos que hacer una separación de la parte civil de la parte militar, es fundamental, porque viene un elemento de espionaje y que debe quedar complemente regulado para que no se viole a la sociedad y todos los derechos que convengan en ello", añadió Friedmann.

Juan Manual Aguilar, investigador posdoctoral sobre ciberseguridad en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, expresó que la propuesta descuida elementos clave como derechos humanos.

"Se habla mucho de seguridad nacional, seguridad pública, del Día de la Ciberseguridad, pero casi no hay nada de derechos digitales, casi no hay nada de sector privado, no hay temas para la protección de la infraestructura críticas", alertó.

Respecto a ese último punto, Aguilar dijo que el tema de infraestructura es tan amplio que debería contar con un solo apartado dentro de la propuesta de ley, principalmente por todos los sistemas de escala y telecomunicaciones que conllevan muchas empresas y el mismo Gobierno.

Por su parte, Víctor Morales, presidente de la Comisión de Ciberseguridad de la Asociación de Bancos de México (ABM), expuso que la nueva ley debe de depurar sus términos y responsabilidades, dada la complejidad que presentan los ciberataques.

"Los ataques que estamos viviendo no solo radican en México, podrían estar viniendo de cualquier parte del mundo. Por ello, es importante que estén las reglas bien claras para la persecución del delito", señaló.

Dijo que de tener una ley más completa y robusta, se puede lograr que empresas proveedoras de ciberseguridad lleguen al País a invertir ante la demanda de mercado que tendrá tanto el Gobierno como el sector privado.