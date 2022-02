Acusan amenazas en elección petrolera

Ciudad de México— Cecilia Sánchez García, senadora de Morena y aspirante a la dirigencia del sindicato petrolero, denunció este lunes que los trabajadores son amenazados y presionados para respaldar la candidatura de Ricardo Aldana, Tesorero de la organización y político cercano a Carlos Romero Deschamps.

Según la legisladora, el acoso se ha centrado, principalmente, en los trabajadores transitorios, a quienes se ofrecen plazas a cambio de apoyar al polémico aspirante, quien estuvo involucrado en el desvío de 500 millones de pesos del sindicato a la candidatura presidencial del PRI en el 2000.

"Tenemos pruebas de amenazas a los compañeros para obligarlos a hacer proselitismo en las instalaciones del Sindicato, la mayoría de ellos transitorios, les prometen planta para que voten por Aldana, ¡no son representación sindical, son un cártel!", acusó.

Sánchez García se refirió a un audio que circula en redes sociales, atribuido a la secretaria de Trabajo de Enfermería de la Sección 45 del sindicato, Jazmín Ochoa González, en el que se escucha cómo son citados los trabajadores para manifestarse este día frente a la sede del sindicato, amagados por el pase de lista.

"Para informarles que el día lunes va haber una militancia sindical, realmente va a ser todo el día entonces necesito que todos ustedes tanto los que tienen contrato y obviamente los que no lo tienen, que están por días sueltos, me informen quienes pueden de 7:00 a 3:00 de la tarde y de 3:00 a 10:00 de la noche, va haber transporte y esto es de carácter obligatorio para todos ustedes", se escucha.

"Entonces quiero que se organicen y por ese medio me digan quienes pueden en la mañana y quién es en la tarde por favor, lo voy a tomar como militancia sindical. (Deben informar) su nombre completo y su ficha, por favor, para hacer sus listas y que se coteje el lunes quién sí está cumpliendo y obviamente me voy a dar cuenta quien no lo está haciendo".

De acuerdo con la candidata, además de las amenazas contra los trabajadores, pudo constatar que el Sistema Remoto de Votación Laboral (Sirvolab), operado por la Secretaría del Trabajo para ejercer el voto electrónico, sí permite realizar capturas de pantalla, lo que podría prestarse a la coacción de los sindicalizados.

"¿No que no se podría tomar pantallazo Luisa María Alcalde?¿Dónde está el blindaje del que habló el presidente? Y aparte la planilla no conserva el mismo orden, ¡eso solo crea confusión entre los trabajadores y facilidad a coaccionar el voto", reprochó.