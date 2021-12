Acusan a titular de SSPC de ser sumisa

Ciudad de México.— Durante comparecencia, el diputado José Antonio García, del PAN, acusó que la secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, es sumisa ante una estrategia fracasada en materia de seguridad.

"Usted no ha sabido responder al cargo que tiene, no por su capacidad, me queda claro, sino por que está sumisa a las estrategias fracasadas y órdenes del inquilino de Palacio Nacional, que le da la espalda a mexicanos y su trabajo es quejarse de gobiernos anteriores.

"Yo le pregunto ¿hasta cuándo se cambiará o qué más tiene que pasar para cambiar la estrategia fracasada de Abrazos No Balazos?", cuestionó el panista.

Con un titubeo para responder, Rosa Icela Rodríguez pensó su respuesta unos segundos:

"Disiento, estoy orgullosísima de trabajar en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Cómo no voy a estar orgullosa, diputado, si es un hombre incansable, inteligente, sensible, entregado a la gente, a sus tareas; no descansa. No descansa para buscar el beneficio de los mexicanos, y claro que él es el más preocupado, y su Gabinete, en dar los pasos correctos para darle seguridad a los mexicanos.

"Cómo no voy a estar orgullosa de trabajar para un Gabinete que diariamente se coordinan entre ellos, para tomar decisiones, no es una sola persona, somos muchos los responsables, es un gabinete, coordinado", mencionó entre aplausos de diputados de Morena, PVEM y PT.

Agregó, sin responder a la pregunta sobre un cambio de estrategia, que también estaba orgullosa del presidente, porque tiene más de 70 por ciento de apoyo de los mexicanos.

Tras el señalamiento de que tiene una postura de sumisión, la secretaria de Seguridad dijo que no entraba a la denostación y que seguirá trabajando con convicción, sin banderas políticas, pero defendiendo con firmeza al Gobierno de México.

En la réplica, el panista le enlistó a Rosa Icela Rodríguez los encabezados de las últimas semanas en los medios de comunicación, como muestra de que la estrategia no da resultados.

Citó la masacre de 11 personas en Michoacán, entre ellos seis menores; un enfrentamiento en Zacatecas con 12 muertos; una ejecución de cinco personas en Guanajuato; una balacera en Nuevo León, con dos niños muertos y una familia asesinada en su casa, en Zacatecas.

"El presidente está muy preocupado, pero no ocupado", reclamó.

Insistió en que se debe rectificar la estrategia de "Abrazos, no balazos", porque la cruda realidad refleja otra cosa en el País.

"Estas son las noticias constantes en los últimos días y en todo lo que va de esta administración. Hay un rotundo fracaso en materia de seguridad por parte el actual Gobierno.

Tras la defensa de la Secretaria de Seguridad, el diputado José Antonio García afirmó que el crimen opera con total impunidad y lujo de violencia, mientras el Gobierno solo es espectador de la disputa, enfrentamientos y violencia de los carteles.

"El Gobierno no ha sabido meter las manos para frenar la violencia", aseveró.

"Urge dejar de lado la estrategia de abrazos y apostar por modelos justicia humanista, labores eficaces de inteligencia en seguridad y urge fortalecer las policías locales. No les gusta que digamos la verdad, es la verdad", cerró, cuando ya empezaban a callarlo los legisladores de Morena.