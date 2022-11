Acusan a titular de Segob de politizar trasvase

Ciudad Victoria— Ante el anuncio ayer en Monterrey del Secretario de Gobernación de aplazar el trasvase de Nuevo León a Tamaulipas, productores analizan acciones a tomar para exigir que se cumpla el tratado de 1996 y acusaron a Adán Augusto López de politizar el tema a fin de buscar la candidatura presidencial del 2024.

También convocaron a una reunión el próximo viernes para consensuar las medidas a tomar, que incluyen una demanda por la vía legal derivado de la omisión de la Conagua por el envío que debió iniciar ayer 1 de noviembre.

PUBLICIDAD

El representante del citado distrito, Marco Antonio Garza Acosta, dijo que ayer se reunió con los usuarios del 026 para reunirse y determinar la estrategia jurídica a emprender, así como las protestas que realizarán.

"Convocamos a una reunión urgente aunque no esté presente la Conagua, que será invitada, para tomar acciones y medidas con respecto al trasvase, porque no vamos a permitir que le den más largas, ya que hay serias afectaciones ahorita en el campo a causa de que no han podido dar una respuesta favorable", manifestó.

"Necesitamos ya que haya una definición, pero con Conagua o sin ellos nos vamos a reunir; nosotros vamos a darle para adelante a esta marcha y vamos a tomar otro tipo de medidas más radicales, para poder ser escuchados".

"Esto ya va a entrar con denuncias de abogados y amparos, y lo que se tenga que hacer por la vía legal para que se cumpla con el acuerdo de 1996", agregó.

Garza dijo que anoche vía telefónica dialogó con funcionarios de la Administración estatal para pedir el apoyo y exigir el trasvase.

Dijo que mientras el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha salido a la defensa del agua de El Cuchillo, en Tamaulipas no han tenido respuesta ni apoyo del Estado.

"Y acá por otra parte no tenemos hasta ahorita un acercamiento con el Gobernador Américo Villarreal", aseveró.

Lo anterior, luego de que han solicitado audiencia con Villarreal para abordar el tema del trasvase y no ha sido posible, tras argumentar colaboradores del Mandatario que su agenda se encuentra saturada.

El tema del trasvase, acusó, fue politizado por el Secretario de Gobernación por dos propósitos: conseguir que el Congreso de Nuevo León apoye la minuta para militarizar al país y sus aspiraciones presidenciales hacia el 2024.

"Ahorita este señor Secretario Adán Augusto yo veo que anda en Monterrey y no viendo el problema de lo del trasvase porque él anda en lo político, anda tratando de ver si saca positivo el voto del Congreso del Estado Nuevo León para la permanencia del Ejército en las calles" cuestionó.

"Entonces, creemos hasta cierto punto que está confundiendo esto con lo del trasvase, porque no se puede consensuar otro tipo de personas para sacar una opinión y un dictamen, digo, porque eso le corresponde, le compete y le corresponde especialmente a la Conagua", añadió.

- ¿Se ha politizado el tema?

- Es lo que estamos viendo ahí nosotros ahorita. Porque el señor anda buscando más arriba, el trae visión más arriba quiere hacer puntos, es para que se le tome en cuenta para la presidencia. Lo está viendo políticamente cuando es un problema técnico el problema de las presas.

Productores del Distrito de Riego 026 de la frontera de Tamaulipas, advirtieron de pérdidas de más dos mil 200 millones de pesos si no se envía agua de la presa regia El Cuchillo a la Marte R. Gómez del Estado.

El Cuchillo, dijo, cuenta con aproximadamente 762 millones de metros cúbicos de almacenamiento, mientra que el Distrito de Riego 026 requiere de cerca de 320 millones de metros cúbico de agua para la siembra de más de 75 mil hectáreas de granos.

En caso de que ocurra el trasvase, afirmó que el Cuchillo se quedaría con 442 millones de metros cúbicos y sus necesidades para abastecer de agua a Monterrey ascienden a una demanda anual de 153 millones de metros cúbicos, es decir, que no se verían afectados sí se envía el agua a Tamaulipas.

"Entonces estamos dejando todavía 150 millones (de metros cúbicos) más, entonces, garantizan más de tres años de agua", apuntó.

Asimismo, rechazaron que se consensue una indemnización, porque luego se volvería costumbre y Tamaulipas al paso de los años perdería el agua.

"Nosotros no queremos ningún tipo de indemnización porque haz de cuenta que estoy aceptando que ya no nos van a pasar nunca el agua y vamos a tener que regar de temporal y esa no es la salida, entonces, tenemos que buscar por la vía legal llegar a acuerdos que vayan en bien de ambas partes", manifestó.