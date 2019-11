Acusan a Segob de convalidar 'atraco' en BC

Ciudad de México— La dirigencia del PRD acusó que las declaraciones de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de que es legal la reforma que permitiría a Jaime Bonilla gobernar cinco años en Baja California son una validación del "atraco" que se pretende hacer en el Estado.

Ángel Ávila, integrante de la dirección nacional del partido, señaló que las expresiones de la funcionaria muestran también la complicidad que ha habido con el morenista.

Se han convertido, dijo, en unos "vulgares ambiciosos", que se quieren quedar en el poder cinco años sin haberlo ganado en las urnas.

Ante ello, anunció, el partido empezó un movimiento de resistencia que será encabezado por el ex candidato al Gobierno local, Jaime Martínez Veloz.

"La Secretaria de Gobernación, que viene a nombre de Andrés Manuel López Obrador a la toma de protesta de Jaime Bonilla, convalida el vínculo y la complicidad entre el Gobierno de la República y los actores locales vinculados al partido en el poder", indicó.

"En este caso, respaldan a una persona que no tiene la capacidad legal para ser Gobernador en el Estado".

Ávila tomó protesta a Martínez Veloz, con otros dirigentes perredistas, como comisionado nacional del movimiento en resistencia "Diálogo Nacional para la Construcción de la Cuarta República".

El dirigente indicó que el Estado requiere de luchas y contrapesos, ante el atentado ilegal contra la democracia que pretenden hacer Bonilla y sus secuaces.

Dijo que para ello se requiere que la Oposición se organice e inicie un movimiento de protesta encabezado por Martínez, a quien describió como una persona respetada y con autoridad moral para ayudar a reconstruir el tejido social que tanto reclaman los bajacalifornianos.

El perredista indicó que Baja California es el reflejo de lo que está pasando en todo el País, que es la división.

Ávila exigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver legalmente el periodo del mandato de Jaime Bonilla.

Sostuvo que su partido no permitirá el atraco y apoyará el movimiento de resistencia.

En tanto, Martínez Veloz se comprometió a generar una iniciativa de carácter nacional y vigilar las acciones de Gobierno y del Congreso estatal.

Ante simpatizantes, el ex candidato lamentó la actitud de la Secretaria de Gobernación, quien, señaló, consumó un hecho vergonzoso.

"Vino a ponerle el último clavo al ataúd de lo que se conoce como la 4T y no sabemos dónde empieza ni dónde termina", dijo.

Añadió que Sánchez Cordero desconoce que la Constitución de Baja California establece, en su artículo 27, que son facultades del Congreso dar a conocer la decisión del Instituto Estatal Electoral para que el Gobernador electo esté al frente sólo por dos años, que es lo que expresa la voluntad de los bajacalifornianos.