Acusan a Napo de generar crisis laboral

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó al dirigente laboral Napoleón Gómez Urrutia de desestabilizar Tamaulipas para impulsar a la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) que hoy preside.

"Detectamos casualmente, con la nueva, la Organización Internacional del Trabajo, pues quienes incitaron estos paros y huelgas fue el sindicato de mineros que encabeza Napoleón Gómez Urrutia y lo digo con nombre y apellido", dijo en Tampico, donde acudió para tomar protesta de la nueva directiva del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST).

"La finalidad no era el incremento del 20 por ciento del salario, ni tampoco el bono de 32 mil pesos, lo que realmente había atrás es desestabilizar a los líderes de estos sindicatos para quitarlos y que entrara este nuevo sindicato nacional, eso no se vale", sostuvo.

Aseguró que en reuniones con representantes de trabajadores y representantes de los sindicatos descubrieron la intromisión de agentes externos que pretenden desestabilizar el clima laboral en el estado.

"La responsabilidad que me corresponda ya está pasando aquí en Altamira y puede contaminar el resto del País", puntualizó.

Pidió a los trabajadores inconformes con su situación laboral seguir el proceso para la instalación de una huelga y no realizar paros ilegales.

"Lo que no se vale es que hagan paros locos, eso no es aceptable, ni aquí ni en alguna de este país, ¿saben que gracias a lo que pasó en Michoacán y aquí en Matamoros ha bajado el Banco de México el índice de crecimiento que se va a tener para el próximo año?", destacó el panista.

Anunció que ha tenido pláticas con el Jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde sobre los conflictos laborales en la entidad, a quienes les solicitó realizar un diálogo nacional público sobre el modelo económico del país.

"La voz de Tamaulipas se escuchó, hago mención de esto para que no vayan querer confundir a ustedes y a la sociedad tamaulipecas, a los sectores productivos y a la clase trabajadora", enfatizó.