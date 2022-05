Acusan a Morena de limitar a oposición en Permanente

Ciudad de México.— El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso aprobó un acuerdo que limita la participación de la oposición en la presentación de iniciativas y de puntos de acuerdo.

El documento por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Permanente señala que cada grupo parlamentario podrá presentar una iniciativa durante cada sesión, a excepción de la bancada con mayoría de integrantes, que tendrá el beneficio de una al principio y una al final.

PUBLICIDAD

El acuerdo aprobado por la mayoría establece que la misma regla se aplicará para la presentación de puntos de acuerdo.

La panista Sonia Rocha acusó censura a la oposición a partir de un "reglamentillo" para que no puedan subir a tribuna a presentar iniciativas.

Dijo que esta medida tiene como objetivo permitirle a Morena y a sus aliados que registren el mayor número de propuestas.

"Déjense ayudar, porque así no van a avanzar, venir a censurar a esta tribuna para que nosotros no hablemos y solamente la mayoría tenga la presentación de más iniciativas, pero si al pueblo le conviene que no presenten iniciativas, cada vez que presentan una iniciativa la riegan, menor déjenos a quienes sí podemos y queremos trabajar y sacar a este país adelante", expresó.

El priista Jorge Carlos Ramírez Marín presentó una propuesta de modificación -la cual fue rechazada-, tras advertir que el documento también establece que los acuerdos de la Mesa Directiva, en donde Morena y sus aliados tienen mayoría, se tomarán mediante voto ponderado.

Recordó que las Cámaras del Congreso tienen una doble conducción: la Mesa Directiva que rige todo lo parlamentario y la Junta de Coordinación Política, que rige lo político a través de acuerdos.

El legislador dijo que la Mesa Directiva no debe tener voto ponderado porque éste ya se encuentra en las Juntas de Coordinación Política.

"La Mesa Directiva no debe tener voto ponderado porque es solamente lo parlamentario, el voto ponderado está en las Juntas de Coordinación Política, porque representan, precisamente, la proporción para formar consensos, pero la Mesa Directiva representa los trámites de desahogo de las sesiones, el desarrollo de la práctica parlamentaria, esa es la diferencia", sostuvo.

"Vean la Mesa Directiva, es un reflejo de la proporción del grupo mayoritario, entonces, ¿por qué necesitamos que la Mesa Directiva tenga voto ponderado?".

Ramírez Marín advirtió que el riesgo de tratar de eliminar a la oposición es el Gobierno de un solo hombre.

"El peligro de que nosotros renunciemos a lo que tenemos que hacer aquí en la Permanente, diputados y senadores, es que caigamos en la confusión de que nos encante tanto lo que decimos que lleguemos a creerlo. El mayor riesgo es el Gobierno de un solo hombre, uno solo que pueda hacer que nuestro país mande 28 mil tropas a detener inmigrantes, sólo por que sí", dijo.