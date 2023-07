Acusan a médico de comprar fentanilo

Por adquirir fentanilo, el anestesiólogo Gustavo Aguirre Castro, junto con su familia, fue desalojado de su casa por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), y está bajo investigación penal.

El médico asegura que la compra de este medicamento es para uso médico; mientras que la FGR lo acusa de tráfico de drogas.

Por medio de un video que compartió en redes, el médico expone la situación que ha enfrentado desde hace un mes tras ser acusado por traficar fentanilo, luego de que la FGR encontrara este medicamento en su casa.

"Me cierran la casa, me dejan sin hogar. Tengo una hija de 4 años, tengo una hija de un año que se quedó sin casa. Ya no soy yo sólo él que está siendo dañado, (lo) están siendo mi esposa, mis hijas, mi familia.

"Cuento con todos mis papeles. Con mi título, con mi cédula, con un recetario con código de barras.

Lógicamente como hay desabasto tengo que comprar el medicamento (fentanilo). Me encuentro a 10, 15 patrullas; soldados de la Marina; de la FGR; policías, perros hasta un dron. ¿Qué pasa?, preguntó. Y me dicen: 'Encontramos fentanilo en tu casa'. Sí, soy anestesiólogo, tengo cédula, tengo registro y en la caja donde tú lo encontraste viene la receta y el código de barras con la receta, todo está legal, les dije".

Pese a ello, la casa del médico en Los Cabos, Baja California, fue asegurada por la FGR.

"Nosotros no somos traficantes; no somos narcotraficantes. El mismo fentanilo líquido no tiene la sal con la que se procesan las drogas. Es ilógico que nos tachen de narcotraficantes, no es viable químicamente. No estudiamos 10 años para andar vendiendo medicamentos. Somos anestesiólogos, salvamos vidas, por qué nos tachan de que queremos matar a la gente. No se me hace justo. Que no se nos vea como narcotraficantes. El fentanilo también se hizo para el bien, para aliviar a la gente, para quitar el dolor. Estamos hablando del fentanilo médico; no estamos hablando del fentanilo en pastillas o polvo", aseguró el médico, quien a través de las redes sociales pide apoyo a la comunidad médica.

De hecho, por medio de una carta, el Colegio de Medicina Interna de México, Filial Los Cabos, calificó la situación como una arbitrariedad y hostigamiento en contra del doctor Aguirre Castro.

"Externamos nuestra profunda indignación y reprobamos enérgicamente la situación por la que lamentablemente está pasando nuestro Colega y su familia.

"Esperamos que las autoridades competentes dirijan sus esfuerzos en contra de los verdaderos delincuentes y avancemos en esta lucha por evitar la criminalización del acto médico".