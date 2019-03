Acusan 304 homicidios de mujeres en enero

Ciudad Juárez— María Salguero, quien desde el 2016 documenta los feminicidios en la República Mexicana, señaló que durante el mes de enero se registraron 304 homicidios de mujeres y alertó que se han incrementado los casos relacionados con el crimen organizado.

"Es un patrón que se está intensificando en este último año, que las mujeres son asesinadas por pertenecer 'al enemigo'.

"Muchas de las mujeres son encontradas asesinadas al lado de su pareja sentimental, es un patrón que Naciones Unidas ha venido detectando en Latinoamérica, en países como Colombia, a raíz de las guerrillas, y Centroamérica, y se están intensificando en México", sostuvo.

Destacó que la cifra de 304 es diferente a los 70 casos que dio a conocer la Secretaría de Seguridad, porque ella ha documentado todos los casos de homicidios, no sólo los que la autoridad pueda catalogar como feminicidios.

En enero se registraron 37 casos de mujeres asesinadas en Jalisco, 33 en Guanajuato, 24 en Chihuahua, 22 en Baja California y Ciudad de México 21 en cada entidad, y 19 en Oaxaca, informó.

Señaló que los asesinatos de mujeres en Guanajuato aumentaron 90 por ciento debido a la lucha entre los cárteles Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación.

Tan solo el 50 por ciento de las mujeres asesinadas en Guanajuato se da en casos de multihomicidios, con su familia o con sus parejas, pero siempre hay un hombre cercano al entorno de las víctimas, dijo.

"A mí me llegaron a preguntar '¿cómo sabes que el huachicol está asesinando a las mujeres?', pues cada vez que se mandaban un narcomensaje entre ellos, grafiqué los narcomensajes contra las cifras de asesinatos de mujeres y se daba un incremento.

"A parte tenemos los cárteles que están peleando la zona, los giros que, por ejemplo, en Guanajuato no es nada más es huachicol, también es narcomenudeo y robo a transporte, y fue como al hacer un cruce de datos indirectos obtuve que, pues las mujeres están muriendo a partir de las pugnas", explicó Salguero, quien es autora del Mapa de Feminicidios en México.

Además, expuso, se están incrementando los asesinatos de mujeres con armas de uso exclusivo del Ejército, las encuentran maniatadas, amordazadas, muchas de ellas con signos de tortura.

Esto se da en estados como Guerrero, Baja California, Chihuahua, Zacatecas y Colima.

"Entonces ir haciendo un análisis del contexto del lugar, más ir haciendo un análisis del contexto individual de cada víctima, creo que se podrían hacer políticas públicas efectivas para evitar que las mujeres caigan en estas redes de delincuencia organizada o que sean afectadas por tales", planteó.

Dijo que conociendo el contexto de cada región la autoridad tendrá más claro qué políticas de prevención y atención tendrá que aplicar para detener la ola de feminicidios.

Por ejemplo, citó, en Colima dos cárteles que se están disputando el control del puerto de Manzanillo, porque por ahí se reciben los precursores químicos para las drogas sintéticas y la cocaína procedente de Colombia.

En el caso de Baja California, en Tijuana se concentra el 80 por ciento de los asesinatos de mujeres y el 90 por ciento de estos casos tienen el sello el crimen organizado, pues muchas son calcinadas y descuartizadas para evitar su identificación.

Sobre tales hechos, comentó, es que el Gobierno tiene que considerar las diversas circunstancias de violencia en cada entidad para saber cómo abordar el problema de la violencia contra las mujeres.