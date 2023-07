Acusa Xóchitl Gálvez a AMLO: 'viola el secreto fiscal'

Ciudad de México.- Acosada desde Palacio Nacional, Xóchitl Gálvez anunció ayer que denunciará penalmente al Presidente Andrés Manuel López Obrador por haber utilizado el aparato del Estado para investigar el origen de los recursos de sus empresas de mantenimiento.

AMLO subió a su cuenta oficial de Twitter un archivo de PDF con los contratos de dos empresas de Gálvez obtenidos con entidades privadas y dependencias públicas con montos que suman más de mil 400 millones de pesos.



Los contratos revelados de High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, compañías de Gálvez, se pactaron entre 2015 y 2023. Gálvez fue Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo de 2015 a 2018 y es senadora, de 2018 a la fecha.



"Ésta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez, por alrededor de mil 400 millones de pesos, en nueve años", posteó en su cuenta de Twitter, "y que estoy enviando al señor Claudio X. González para su análisis y verificación".



Los datos confidenciales revelados sólo podrían obtenerse directamente en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Pablo Gómez Álvarez, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde Antonio Martínez Dagnino está al frente.



Gálvez acusó la violación del secreto fiscal al haberse difundido esos contratos y datos personales de sus empresas.



"Procederé legalmente contra usted y quien resulte responsable. Me queda claro que ni contar sabe, eso explica el porqué de los sobrecostos de sus obras.



Dijo que mi empresa recibió más de mil 400 millones de pesos del Gobierno y, según su propio documento, no llegan ni a 80", planteó en su cuenta de Twitter.



"Lo que el Presidente quiere es fulminarme y que me baje de la contienda interna del Frente Amplio por México, pero no lo va a lograr, porque no tengo por qué bajarme. No tengo nada indebido.



La intención del Presidente es desgastarme emocionalmente. Sí me preocupé cuando vi esto en la mañana (la lista de contratos de sus empresas), sí pensé en mis clientes, pero le digo: ahora más que nunca, lo voy a enfrentar, porque es un cobarde, un mentiroso", advirtió.



"El titular del SAT tiene que repensar lo que hizo hoy en la mañana, porque eso es un delito y lo voy a denunciar penalmente. ¿Por qué quiere intimidar a mis clientes? Porque lo que les está diciendo es 'no le den trabajo", añadió.



"A mí lo que me sorprende", expresó, "es el nivel de agresión contra mis clientes y yo ofrezco una disculpa porque ellos no tienen ninguna vela en este entierro. Estoy entera, estoy fuerte. Estoy dispuesta a llegar a donde tope: no le tengo miedo al Presidente".



Miguel Ángel Tavares, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), aseguró que no hay ninguna disposición que permita al Presidente revelar información cuando no es con un propósito administrativo o derivado de la función pública.



Escala Presidente andanada



Aprovechando que aún no ha sido notificado por el INE, el Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nuevo contra Xóchitl Gálvez y difundió una lista con los ingresos que han obtenido sus dos empresas, entre 2015 y 2023, que sumarían más de mil millones de pesos tanto con empresas privadas como con dependencias públicas.



En el reporte con datos que sólo puede tener el SAT o la Secretaría de Hacienda, detalló los montos por contratos, ingresos comerciales, depósitos en efectivo, nómina pagada, datos de socios y declaración de ingresos de las empresas High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes ante Hacienda.



De acuerdo con las cifras presentadas en la conferencia mañanera de ayer, del total del monto, unos 76 millones de pesos corresponderían a contratos con instituciones gubernamentales, mientras que más mil 395 millones de pesos serían de transacciones con empresas privadas.



En el reporte detalló los presuntos montos de ingresos comerciales, depósitos en efectivo, el Top 10 de gastoscomerciales, nómina pagada y hasta la declaración de ingresos de las empresas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



Pasado el mediodía, sin especificar si la aspirante o sus empresas cometieron alguna falta o delito, dio a conocer un documento de nueve hojas, con la información de las compañías.



Según esos registros, el Presidente estaría admitiendo que su Gobierno ha contratado a empresas de la legisladora, pagándole más de 13.6 millones de pesos entre 2019 y 2023.



Entre las las dependencias de la 4T que han otorgado contratos a esas compañías son la Secretaría de Salud, Banobras, el Instituto Politécnico Nacional, Senasica, de la Secretaría de Agricultura; el desaparecido INEE, ahora Mejoraedu, III Servicios, Pemex Desarrollo e Inversión de Proyectos y Pemex Transformación Industrial.



El archivo de 9 cuartillas en formato PDF, difundido en la cuenta de Twitter del Presidente, fue creado el viernes 14 a las 11:08 horas, una hora después de concluida la mañanera.



El Presidente dijo que el INE pretende silenciarlo con su ordenamiento de que no hable ya de aspirantes presidenciales.



"Voy a aparecer aquí con una cinta. Me quieren silenciar, no quieren que yo hable", dijo.



Con información de Claudia Guerrero y Antonio Baranda.