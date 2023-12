Acusa Xóchitl ataque gubernamental ante Ken Salazar

Ciudad de México.- Ante Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial por PAN-PRI-PRD, acusó que está viviendo un 'ataque poco democrático' por parte del Gobierno.

"Yo le dije básicamente que yo estaba sufriendo un ataque poco democrático del gobierno porque ahora no sólo me atacan a mí, pues apoyan a un tercer candidato para que me ataque".

"Hoy lo vimos claramente en la mañanera; no sé de dónde saca tanto dinero Samuel (García) para pautar; los pocos días que estuvo fue impresionante el apoyo que tiene del presidente de la República. Eso no es democrático: yo sí le dije: 'Volteen a ver lo que está pasando en México'", señaló.

Aseguró que, en su encuentro con Salazar, también externó su preocupación de la participación del crimen organizado en las elecciones.

Indicó que además le dejó claro al embajador que ella no se vincula a gobiernos autoritarios y antidemocráticos.

"Se lo dije abiertamente. Yo no invitaría a desfilar a Venezuela ni a Cuba como presidenta de este país", afirmó.

Aseguró que también habló de las violaciones al Tratado de Libre Comercio y del tema de seguridad.

"Lo grave que es el tema de seguridad porque no sólo está afectando a México, el fentanilo está matando a personas en Estados Unidos y sus armas están matando a mexicanos. Lo hablamos claro, frontal y directo", afirmó.

Señaló que además le comentó de su próxima visita a Washington en el mes de febrero.

La precandidata reafirmó que siempre estará abierta al diálogo y consenso con Movimiento Ciudadano, aunque consideró que el emecista Samuel García está en otra lógica.

"Ojalá pudiéramos recuperar el diálogo y tratar de construir un acuerdo", manifestó.

Para Gálvez, además, la Corte actuó respetando la Ley.

"Realmente era el Congreso al que le correspondía nombrar al nuevo gobernador; si el gobernador actual decide regresar está en su derecho, pero creo que lo que no se valía es dejar a tu sucesor e irte simplemente; yo creo que la Corte actuó respetando la Constitución".

Indicó que mañana presenta su equipo completo de precampaña y el miércoles a los expertos de las distintas mesas temáticas que realizará.

Respecto a las encuesta de Grupo Reforma, las cuales colocan a la precandidata por Morena, Claudia Sheinbaum, 21 puntos arriba de ella, Gálvez aseguró que puede remontar 20 puntos en tres semanas.

"Lo que necesito es que al interior de los partidos me conozcan (...) y yo voy por 7 millones de votos", afirmó.