Acusa UIF bloqueo de jueces

Ciudad de México— Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que enfrenta una cerrada oposición del Poder Judicial en materia de bloqueo de cuentas bancarias.

Cuestionado sobre el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y la liberación de sus cuentas, el funcionario criticó la labor de jueces y magistrados.

"Tenemos, en materia de bloqueo de personas, en las listas de personas bloqueadas, una cerrada oposición judicial, el Gobierno sufre todos los días con mucha frecuencia las acciones de los jueces y de los magistrados", denunció.

"¿Ustedes no entregaron las pruebas de que había una petición de Estados Unidos?", se le preguntó.

"No sólo no presentamos las pruebas, sino también el oficio. El colegiado dice que además de una petición internacional había un análisis de la UIF, pues claro, nosotros no recibimos órdenes de gobiernos extranjeros", respondió.

"Si un Gobierno extranjero nos hace una solicitud, tenemos que analizarla. Y es lo que ellos nos critican, dicen que por haber hecho un análisis entonces se le concede el amparo y se ordena que se descongelen sus cuentas".

Entrevistado en Palacio Nacional, Gómez sostuvo que, pese a las resoluciones judiciales, García Cabeza de Vaca sigue en la lista de personas bloqueadas.

"Él no puede abrir una cuenta bancaria en este momento. Las que tiene, que es una cuenta de 2 millones de pesos no es un problema de gasto o de dinero para él. Sí ordenó un tribunal que se desbloquearan esas cuentas, pero él sigue en la lista de personas bloquedas. Todos los que están en la lista (familia)", agregó.

A pregunta expresa, el titular de la UIF negó que existan indagatorias contra los dirigentes o diputados de Oposición que frenaron la reforma constitucional en materia eléctrica.

"¿Se está investigando a diputados en contra de la reforma?", se le planteó.

"Nosotros no investigamos, no investigamos diputados tampoco, no es nuestra función. Nosotros no hacemos investigación, no analizamos. Pero no puedo comentar ningún caso. Nosotros no analizamos diputados", manifestó.