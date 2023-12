Acusa Tabasco que oportunismo y rumores alentaron psicosis

Agencia Reforma | El morenista alegó que posibles intereses políticos alimentan la desinformación sobre lo que sucede en Tabasco, por lo que llamó a la población a no propagar reportes que no sean de cuentas oficiales. Agencia Reforma | El morenista alegó que posibles intereses políticos alimentan la desinformación sobre lo que sucede en Tabasco, por lo que llamó a la población a no propagar reportes que no sean de cuentas oficiales. Agencia Reforma | El morenista alegó que posibles intereses políticos alimentan la desinformación sobre lo que sucede en Tabasco, por lo que llamó a la población a no propagar reportes que no sean de cuentas oficiales.

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Ciudad de México.- El Gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, acusó que el oportunismo electoral y rumores causaron psicosis social tras la noche violenta que dejó dos muertos, motines y narcobloqueos con vehículos incendiados en al menos cinco municipios de la entidad. El morenista alegó que posibles intereses políticos alimentan la desinformación sobre lo que sucede en Tabasco, por lo que llamó a la población a no propagar reportes que no sean de cuentas oficiales. "No permitiremos que la delincuencia y la desinformación nos arrebaten la tranquilidad y la esperanza que juntos hemos construido con tanto esfuerzo, la seguridad es una responsabilidad compartida en la que todos contribuimos para la construcción de un Estado de Derecho de confianza y de respeto". "No se dejen engañar ni manipular por la desinformación, las noticias falsas y el oportunismo electoral que lo único que han provocado son rumores, pánico y psicosis social, eviten difundir o compartir información carente de sustento y veracidad, pueden informarse por los medios oficiales y verificados", afirmó en un video publicado en sus redes sociales. Insistió en que la incertidumbre fue provocada por generadores de violencia, pero igual se generaron fake news en diversos medios de comunicación. Reiteró que hubo una "reacción inmediata" ante el enfrentamiento que llegó hasta la casa del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez, pero dijo que se han difundido falsedades que alentaron la zozobra, como la supuesta balacera ayer en el Mercado José María Pino Suárez de Villahermosa. "Quiero comentarles que desde el primer evento suscitado la noche del viernes 22 de diciembre, existe una reacción institucional inmediata, coordinada y eficaz para combatir las acciones que transgreden el orden público, lo que nos ha permitido recuperar la normalidad y paz social". "Cabe mencionar que la tarde noche de este sábado, personas sin escrúpulos provocaron zozobra entre la población difundiendo videos y audios editados, por lo que no existió en ningún momento situación que pusiera en riesgo ni peligro la integridad de las familias y las personas que se encontraban en las inmediaciones o los alrededores del Mercado José María Pino Suárez y el centro de Villahermosa", añadió. Merino Campos aseguró que se busca dar con los responsables y el Gobierno de Tabasco trabaja en coordinación con Sedena, Semar, Guardia Nacional, Policía Estatal, Fiscalía General del Estado, Protección Civil y el Centro Nacional de Inteligencia. "Estamos haciendo uso de todos los medios que dispone la autoridad para realizar las investigaciones y el procedimiento correspondientes para identificar a los probables responsables que han alterado el orden público", expresó. Garantizó que la seguridad y la tranquilidad en Tabasco prevalecerán en el marco de las fiestas navideñas. "Tengan la confianza que no claudicaremos ni daremos tregua a la delincuencia a Tabasco, lo defendemos con inteligencia y firmeza, tenemos la certeza que juntos reconciliaremos a Tabasco, la seguridad y la tranquilidad para esta Nochebuena están garantizadas, ¡Feliz Navidad!", finalizó. REFORMA publicó hoy que derivado de los hechos violentos del viernes, en Cárdenas, policías fueron desarmados; en Huimanguillo, murió un preso; en Paraíso, la Marina atendió los disturbios; en Comalcalco, los amotinados consumían alcohol y en el penal de Villahermosa se confirmó un muerto y tres heridos. Uno de los grupos que participaron en los desmanes, "La Barredora", está ligado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que acusó "incumplimientos" de las autoridades estatales, de acuerdo con información obtenida por la Guardia Nacional. El información del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfise) tiene reportes desde 2022 de que en Tabasco existen altos funcionarios ligados con el crimen organizado. Uno de ellos es el Secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, a quien le encontraron conexiones con "La Barredora", enfocada en el cobro de piso, huachicol y narcomenudeo. Fuentes de la Guardia Nacional indicaron a Grupo REFORMA que las investigaciones están detenidas debido a que el mando policial tiene "influencia política". Por separado, fuentes militares indicaron que en el caos, las autoridades estatales no informaron sobre los motivos de los ataques la noche del viernes, por lo que actuaron por cuenta propia. PUBLICIDAD