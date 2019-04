Acusa Solalinde insolencia de Ramos

Ciudad de México.- El padre Alejandro Solalinde pidió no repetir lo que consideró una agresividad y altanería del periodista Jorge Ramos hacia el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



"La agresividad y altanería de Jorge Ramos no se puede repetir. La insolencia con la que trató a nuestra legitima y máxima autoridad nos ofendió a mexicanos y mexicanas que luchamos por un cambio. Por qué no le habló así a los presidentes corruptos anteriores? Admirable AMLO!", publicó esta mañana en su cuenta de Twitter.



Horas más tarde, el sacerdote compartió otro mensaje en el que afirmó que uno puede ser firme sin ser agresivo.



"No cuestiono ni la libertad de expresión, ni el cuestionamiento que podemos hacer. Siempre he tenido respeto a periodistas y comunicadores a quienes considero aliados. No, no es el qué, sino el cómo de Jorge Ramos. Uno puede ser firme sin ser agresivo. El respeto es para todos", comentó.