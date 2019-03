Acusa Sicilia a López Obrador de traición a víctimas

Ciudad de México— Al conmemorar ocho años del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el poeta Javier Sicilia tronó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de traicionar a las víctimas de México y de impulsar proyectos neoliberales.

En un posicionamiento que leyó en Cuernavaca, Morelos, el activista reconoció que López Obrador había generado expectativa por su discurso antimilitarista y los compromisos que realizó ante víctimas durante la campaña y el periodo de transición.

"Nos pusimos a trabajar; no lo hemos dejado de hacer desde hace años. Por desgracia, la respuesta del presidente ha sido la traición", sentenció.

"Militarizó de forma más brutal al país, disfrazando la permanencia de las Fuerzas Armadas en la calle, con un eufemismo: Guardia Nacional, y amparando su tarea de guerra bajo una reforma constitucional sumamente cuestionable".

Acusó que los diagnósticos entregados a la subsecretaría de Derechos Humanos cayeron en el olvido burocrático ante el desprecio del mandatario federal hacia las organizaciones civiles y los especialistas.

"La traición también se ha hecho con los pueblos indios al imponer, con consultas anticonstitucionales y amañadas, proyectos de naturaleza neoliberal disfrazados de populismo, como el Tren Maya o el Proyecto Integral Morelos", lanzó.

"Dichos proyectos, nacidos en los sexenios neoliberales anteriores, están destruyendo de manera considerable el tejido social de los pueblos y generado violencia y crimen".

El fundador del movimiento de víctimas que en 2011 logró sentar a la mesa al entonces presidente Felipe Calderón reprochó también que el único caso concreto que ha atendido la nueva Administración federal es de Ayotzinapa, y aún sin resultados concretos.

"Hoy, 28 de marzo de 2019, en que conmemoramos el octavo aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, volvemos a salir al espacio público para exigir ahora al presidente Andrés López Obrador que cumpla, como lo prometió, con una política integral y sistémica en relación con la justicia transicional", dijo Sicilia.

Recordó que en 2011, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, le dijo a Calderón que si el Estado no estaba dispuesto a asumir su responsabilidad, lo dijera para que las víctimas se arreglaran directamente con los criminales.

"Hoy, después de ocho años de simulaciones, le decimos algo semejante al presidente López Obrador: Si usted no está dispuesto a asumir responsable e integralmente la verdad, la justicia y la paz, como lo prometió, dígalo con claridad para que nosotros, como lo han hecho las madres de los desaparecidos identificando con sus propios métodos las fosas clandestinas, construyamos mecanismos no oficiales de búsqueda de la verdad y pidamos la justicia a la comunidad internacional", dijo el poeta.

Consideró que por la traición, la política de la llamada cuarta transformación es peor, incluso, que la de Enrique Peña Nieto.