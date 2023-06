Acusa PRI a Samuel García de autoritario y represor

Ciudad de México.- La bancada del PRI en la Cámara de Diputados acusó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, de reprimir y perseguir a la oposición, previo al arribo del mandatario a la ciudad para pedir ayuda federal.

Ayer escaló el enfrentamiento entre el gobernador García y legisladores del PAN y PRI en el estado, por un cruce de acusaciones.

Los legisladores acusaron que Protección Civil estatal buscaba revisar oficinas de legisladores de oposición, mientras que el gobernador aseguró que ministeriales armados llegaron a la Torre Administrativa donde están oficinas del Gobierno estatal.

"Reiteramos nuestra denuncia por el gobernador de Nuevo León, que se ha vuelto un dictador, represor, autoritario e intolerante", expuso la bancada del PRI en San Lázaro.

"Ha hecho a un lado el trabajo institucional de servicio a la gente de Nuevo León, y en lugar de ello las usa para sus intereses, soberbio de poder y queriendo tomar todo por la fuerza".

Los diputados federales del PRI expresaron apoyo a los legisladores locales de la oposición, ante la represión y persecución política de la que son víctimas por parte del Gobierno de Nuevo León.

"Movimiento Ciudadano es un desastre en los estados que gobierna. Los neoleoneses viven una crisis de seguridad y derechos humanos. Samuel García vive en un mundo de fantasía, su metauniverso en rosa, mientras que la realidad es negra, opaca y oculta", acusó la fracción coordinada por Rubén Moreira.

Los priistas aseguran que MC le hace favores a Morena desde el Gobierno de Samuel García, desprestigiando a los opositores y denostando a la coalición Va por México.

Recordaron que el mandatario no ha entregado los recursos federales que les corresponde a los municipios gobernados por la oposición.

"Continúa haciendo favores a Morena, secuestrando recursos e inventando mesas de trabajo que no se han realizado, en lugar de ponerse a trabajar para todos en el estado y no solo para sus seguidores", aseguró el PRI.

El tricolor respaldó las denuncias del diputado federal por Nuevo León, José Luis Garza Ochoa, quien evidenció que el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, no ha citado a legisladores y representantes de los partidos a una mesa de trabajo para atender la entrega de recursos pendientes y otros asuntos.

"Es un cínico, sinvergüenza y mentiroso", acusó la bancada priista sobre el funcionario, por no cumplir con el ofrecimiento de diálogo.

"Por ello, consideramos oportuna la realización de un frente común con nuestros aliados para enfrentar la embestida que el gobernador inició desde el inicio de su Administración", consideró.

"No se puede permitir que manche la imagen de políticos con experiencia y que operan a favor de la ciudadanía, no se puede permitir que se haga uso de las instituciones de gobierno para perseguir a quien no coincide con su ejercicio".

Con este posicionamiento, el PRI llamó a PAN y PRD para que los apoyen.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó hoy su respaldo a Samuel García, quien anunció que acudirá hoy al Senado en la Ciudad de México para pedir la renuncia del Fiscal interino del estado, Pedro Arce, luego que acusara supuestos intentos de cerrar o irrumpir en recintos oficiales como la sede del Legislativo y la Torre Administrativa.

"Voy rumbo a la CDMX a pedir la destitución del encargado de la Fiscalía de Nuevo León impuesto por el PRIAN a raíz de la denuncia y renuncia del anterior titular. Ya hablé con el presidente @lopezobrador_ para decirle que esta situación es insostenible y ahora voy ante el Congreso", posteó García en Twitter.

"Ayer quedó claro que la Fiscalía está haciendo uso faccioso y político de sus capacidades, obstruyendo el trabajo del Gobierno, del Gabinete y las Secretarías, intimidando y entrando a oficinas de Gobierno con ministeriales armados".