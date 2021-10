Acusa panista que Noroña lo amenazó con 'romperle la madre'

Ciudad de México— El diputado del PAN Jorge Triana denunció que recibió amenazas de Gerardo Fernández Noroña durante la comparecencia del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.

Afirmó que el legislador del PT lo encaró, luego de su participación en la Comisión de Energía.

Cuando Fernández Noroña estuvo en tribuna, Triana sostuvo un cartel que decía "Manuel Bartlett neoliberal desde 1982".

El legislador del PT fue hasta el lugar de Triana, quien sostenía el cartel.

De acuerdo con la versión del panista, Gerardo Fernández Noroña le mentó la madre y lo amenazó.

"Me dijo 'chingas a tu puta madre, si me vuelves a injuriar, te parto tu madre'. Eso me dijo porque yo he hecho eco del apodo que le puso el diputado Jorge Arturo Espadas, de que es un 'Changoleón legislativo'.

"Yo le cumplí su deseo, le dije Changoleón legislativo", citó Triana.

"Date por injuriado, te reto a que hagas lo que acabas de decir, a que me rompas la madre", relató el legislador de Acción Nacional.

Agregó que Fernández Noroña le volvió a mentar la madre y se retiró.

Jorge Triana indicó que le gritó a Fernández Noroña "eres un cobarde, no lo cumpliste".

El legislador del PAN denunció en Twitter lo sucedido.

"Sigo esperando su 'madriza'", mencionó.