Acusa Noroña: me quieren dejar fuera de la política

El diputado federal Gerardo Fernández Noroña acusó que autoridades electorales impulsan criterios que lo dejarían fuera de la actividad política de por vida.

En un posicionamiento difundido en redes sociales, alertó que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral (TEPJF) preparan criterios para la reelección de 2024 en los que quedarían "inhabilitados de por vida" aquellas personas que hayan sido señaladas por violencia política de género.

"Resulta que el INE y el TEPJF pretenden que porque hayas sido sancionado por violencia política de género quedas inhabilitado de por vida, de por vida; si asesinas a alguien, si cometes un delito patrimonial monstruoso, puedes recuperar tus derechos, pero ahora el INE y el Tribunal pretenden que por el solo hecho de que te hubieren sancionado (por violencia política de género) ya no tienes derechos políticos de por vida.

"Ellos no son legisladores, ellos no hacen las leyes, ahora pretenden cancelarte tus derechos, dicen que debemos agradecer porque fue un gran avance, porque pretendían que con que te denunciaran quedaras fuera de toda posibilidad de participación; y te venden, ayer en la reunión que hubo con la presidenta (Guadalupe) Taddei, presidenta del INE, con la Jucopo (Junta de Coordinación Política), plantean que eso se quitó y que entonces quede su planteamiento de que si fuiste sancionado ya no puedes participar", aseguró Noroña.

El legislador del PT se refirió al tema, después de que la presidenta del INE sostuvo ayer una reunión con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

En octubre de 2019, el diputado Gerardo Fernández Noroña acudió a un evento al Congreso de Tlaxcala, en donde habló sobre el tráfico de personas, y, sin decir el nombre de la diputada panista Adriana Dávila, dejó ver que ella podría estar involucrada.

"La trata de personas es un problema gravísimo y Tlaxcala es uno de los lugares. Me dicen que hay una diputada, que fue senadora, que está vinculada a este tema, que ahora es compañera nuestra y es más bocona que la chingada.

"No sé si sea cierto o no, pero es cierto que aquí está uno de los problemas. ¡Pásenme elementos para ponerle una chinga, la próxima vez que abra la boca!", declaró ese día el diputado.

El diputado petista fue señalado por el INE y obligado a ofrecer una disculpa pública y a inscribirse y aprobar tres cursos en línea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre lenguaje incluyente y no sexista, autonomía y derechos del género femenino.

Entonces, Fernández Noroña no fue inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres, pues los hechos sucedieron antes de su puesta en marcha, el 14 de septiembre de este año.

"Ahora pretenden que por eso ya no tengo derechos de por vida, primero la reelección, luego lo van a hacer para las senadurías, para las candidaturas a Gobierno, para la Presidencia, para todo", manifestó Noroña.

Recordó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador también ha sido señalado por violencia política de género, incluso la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, después de exhibir públicamente conversaciones del dirigente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno.