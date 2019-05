Acusa Noroña a mujer de llamarlo 'pejezombie'

Ciudad de México— El equipo del diputado Gerardo Fernández Noroña compartió en redes sociales un video donde el legislador reclama a una señora y la acusa de haberlo llamado "pejezombie".

"Estoy esperando abordar el vuelo a Los Cabos y esta señora me dice que soy un pejezombie", indica Fernández Noroña en el video.

"Yo a usted no la conozco, no le he faltado al respeto, no sé quién sea y no me acerco a decirle ninguna majadería y usted simplemente, gratuitamente, me dice pejezombie ¿A cuenta de qué?".

La mujer responde que su comentario se debe a que es compañero del señor "Peje".

"Del compañero presidente, más respeto, es su presidente, se llama Andrés Manuel López Obrador, no es Peje", revira Noroña.

El legislador le pide respeto y le asegura que ella tiene el fenotipo de una mujer mexicana.

"Se cree usted otra cosa, pero es usted ignorante y majadera", lanzó después Noroña.

El encargado de comunicación del diputado Fernández Noroña subió el video a su cuenta de Twitter con el hashtag #LadyPeje, que se ha vuelto tendencia en redes en el País.