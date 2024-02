Acusa Morena que marcha por la democracia busca dañar al INE

Ciudad de México.- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y la vocera de Claudia Sheinbaum, Tatiana Clouthier, acusaron que la "marcha por la democracia" convocada para el domingo por organizaciones civiles pretende dañar al INE y poner en duda el proceso electoral, ya que sus demandas, como el voto informado, ya se cumple a diario por las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Lo que están solicitando es voto informado, todos los días, todos los días, el presidente de la República informa a la sociedad desde todos los espacios, a través de las diferentes ruedas de prensa y de todos los mecanismos posibles", se quejó Clouthier en rueda de prensa en las oficinas de Morena.

"Viene ahora, ya lo hemos advertido, la marcha del 18 es para tratar de poner en rueda el proceso electoral, pero vamos por un triunfo aplastante, por un triunfo contundente que nadie lo pueda tener", agregó Delgado.

Varias organizaciones civiles convocaron a una manifestación en el Zócalo, vestidos de blanco y rosa para exigir al presidente que no interfiera en el proceso electoral, que no se usen los programas sociales para coaccionar el voto a favor de la candidata de Morena y que no se desvíe dinero público para su campaña. Morena, en tanto, anunció que ese mismo día Claudia Sheinbaum hará su registro ante el INE, pero Delgado rechazó que sea para restarle atención a la manifestación.

"No lo pensamos así, pero tampoco no creemos que vaya a estar muy lucidita (la marcha)", afirmó el morenista que, además, descartó la alerta de Banamex de que el crimen podría interferir en las elecciones.

"Vamos a tener este tipo de noticias. Está muy claro qué es lo que quiere hacer la derecha y ya lo advertimos: tratar de vincularnos al crimen", expresó.

En la conferencia de prensa, en las oficinas de Morena en Polanco, Delgado dijo que hoy por la tarde se publicarán las listas de las candidaturas al congreso de la coalición de Morena, PVEM y el PT, tras una reunión con los dirigentes de esos partidos.

Para el Senado, explicó, irán juntos en 20 estados para ganar la primera forma y en 12 separados. En el caso de la Cámara de Diputados, irán unidos en 260 distritos y en 40 separados. Rechazó que hubieran esperado tanto por una disputa interna, si no por una estrategia para conseguir la mayoría en el Congreso y cumplir el plan diseñado por López Obrador para obtener la mayoría absoluta.

"Es un cálculo que se ha hecho de manera muy meticulosa donde tenemos fortaleza para tener la mayoría en la Cámara de Diputados, esta es una estrategia del Plan C, siempre lo dijimos, vamos por lograr para lograr la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados", dijo.

Delgado y Víctor Hugo Romo, exdelegado de Miguel Hidalgo, acusan a Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición, de dar conferencias de prensa en una casa de la inmobiliaria Marhnos, vinculada a permisos otorgados durante su gestión en 2017. Además, señalan que Nicolás Mariscal Servitje, dueño de la inmobiliaria, la acompañó y organizó en una gira por España.

"Es la candidata de Marhnos", dijo Romo, aunque ninguno especificó cuál es el delito y rechazaron que vayan a presentar una denuncia. "No queremos que se victimice", dijo Romo antes de aceptar que su denuncia sólo era un "dicho".