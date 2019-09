Acusa Morena injerencia oficial

Ciudad de México— Dos de los cuatro aspirantes a la dirigencia nacional de Morena denunciaron la intromisión de instancias del Gobierno federal en el proceso interno de elección de la dirigencia del partido.

Hoy se definirá si la elección es por encuestas o por congresos, como lo establece la convocatoria vigente.

Los señalamientos van desde la injerencia en las decisiones de órganos internos, actos de proselitismo de Servidores de la Nación y hasta operaciones fraudulentas de delegados federales.

Yeidckol Polevnsky, secretaria general en funciones de presidenta y aspirante a dirigir a Morena, acusó directamente a Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno federal, de inmiscuirse en las decisiones de su partido.

En entrevista, reconoció que existen denuncias sobre el uso de Servidores de la Nación –el ejército de los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador–, para participar en las sesiones del Consejo Nacional e incluso organizar actos de apoyo a alguno de los aspirantes.

“Es el responsable de todos los servidores de la nación y los delegados. Por eso le pido que saque las manos del partido, totalmente, que no intente meterse al partido a través de su nuevo cargo. Debe tener claro que la gente del Gobierno no se mete en el partido”, exigió.

“Algunos de los Servidores de la Nación sí son consejeros, pero el presidente les ha pedido que no se metan y que no se metan quiere decir que no tienen ni que ir al Consejo Nacional”, consideró.

Este domingo está citado el Consejo Nacional de Morena para decidir si adoptan la propuesta del presidente López Obrador de definir la dirigencia nacional mediante encuestas, en la que Polevnsky está de acuerdo.

También el aspirante a la dirigencia nacional, Alejandro Rojas Díaz Durán, acusó a los delegados del Gobierno federal de intervenir en al menos seis estados para “acarrear” militantes a las asambleas distritales y beneficiar a Bertha Luján, otra de las aspirantes a dirigir Morena.

“La facción que apoya a Bertha Luján está operando ya una elección fraudulenta, porque están utilizando un padrón quirúrgicamente preseleccionado, a fin de acarrearle a sus incondicionales, como sucedió en Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Estado de México, Guanajuato y Jalisco, vía los delegados federales”, aseveró.

“Los utilizan para llevarlos a los congresos distritales para que elijan a sus congresistas nacionales y sustituyan a la auténtica voluntad de la militancia de Morena”.

Según el senador suplente, este procedimiento pretende validarse hoy en la sesión del Consejo Nacional.