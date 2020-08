Acusa Morena a magistrados de 'pisotear' estatutos

Ciudad de México— El líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, acusó a los magistrados de "pisotear" los estatutos del partido, al pretender que el presidente y secretario general morenistas sean electos por encuesta abierta a la población.

En conferencia de prensa, acusó a subsecretarios del Gobierno federal, como el de Gobernación, Ricardo Peralta, así como legisladores y otros funcionarios, de quienes no dio nombres, de impulsar la decisión del Tribunal.

Los magistrados perfilan aprobar este jueves un proyecto para que el INE sea el que diseñe la encuesta abierta a la población y se realice vía telefónica, además de que se anularía el requisito de que los participantes deben ser consejeros nacionales.

"Llamamos a la mesura y responsabilidad a los magistrados. Es un despojo partidario, que le quita a los militantes de Morena el derecho a decidir", afirmó Ramírez Cuéllar.

"Las ambiciones por ser presidente o secretario no pueden cumplirse con pisotear los estatutos del partido".

Aseguró que la Ley General de Partidos establece que el INE únicamente puede participar en una elección interna a petición expresa del instituto político, y ahora quieren imponérselos, por lo que es una franca intervención en la vida de Morena.

Al cuestionarle si la dirigencia nacional no motivó esta decisión, pues era evidente que no podrían realizarse las asambleas antes de 31 de agosto para renovar a todos sus órganos de dirección por la pandemia por Covid-19, Ramírez Cuéllar insistió en que se suspendieron los encuentros no por una decisión unilateral, sino por una petición sanitaria.

Llamó a los morenistas a no permitir "el asalto" al partido, y aseguró que una vez que el Tribunal Electoral dé a conocer su fallo y sus argumentos delinearán qué acciones efectuarán.

Insistió en que los estatutos son claros al establecer que sólo pueden participar en una encuesta los militantes, además de que sólo pueden participar en la contienda quienes son consejeros nacionales, y ahora les quieren imponer que "cualquiera".

Esto debido a que Alejandro Rojas y Mario Delgado no son consejeros nacionales.

Sin explicar qué harían al llegar el 31 de agosto, fecha que fijó el Tribunal para renovar la dirigencia nacional, Ramírez Cuéllar aseguró que no está obsesionado con quedarse en el cargo; sin embargo, tampoco aclaró qué sucedería después de esa fecha.

La ley establece que una vez iniciado un proceso electoral, en este caso el del próximo año que arranca el 7 de septiembre, los partidos no pueden renovar su dirigencia hasta pasada la elección; es decir, después del 6 de junio de 2021.