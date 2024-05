Acusa Máynez a Fiscalía NL: 'Intentan meterme a la cárcel'

Ciudad de México.- Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, denunció que la fiscalía en Nuevo León, controlada por el PRI, intenta fabricar un caso en su contra tras el colapso de un escenario durante un mitin celebrado en la entidad que originó la muerte de nueve personas y cientos de heridos.

"Esa fiscalía quiere utilizar ese caso políticamente e incluso llegar a meterme a la cárcel en vísperas de la elección", aseguró por medio de un video difundido en sus redes sociales.

Álvarez Máynez dijo que la vieja política es capaz de todo y desde hace días tienen información de que la Fiscalía de Nuevo León, controlada por el PRI, está intentando fabricarle un delito.

Dijo que la razón por la que se dio el enfrentamiento con el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, es que el PRI intentó nombrar a Adrián de la Garza, actual candidato a Alcalde de Monterrey, como fiscal, lo cual es un contrasentido.

"Esa fiscalía que no hizo justicia en ninguno de los casos más emblemáticos de impunidad en los últimos años en Nuevo León; el caso Debanhi Escobar, y todos los casos que no han podido resolverse por esa obstrucción de la justicia que se realiza desde la fiscalía, por ese uso político electoral de la fiscalía de Nuevo León.

"Incluso recuerden que al fiscal lo intentaron hacer gobernador interino de Nuevo León en medio del conflicto político que se dio con la licencia de Samuel García hace unos meses".

El candidato emecista dijo que el PRI está muy desesperado y lo único que le interesa son los votos y la elección".

"El PRI en Nuevo León, el PRI nacional que tiene una estrecha relación; va Cienfuegos, va en la lista pluri al Senado, es uno de los principales socios de "Alito" tanto económico como políticos, pues van a utilizar este caso para lastimarme, para hacerme daño".

"Yo no tengo ningún miedo, voy a enfrentar cualquier acusación que venga con el mayor y más profundo respeto a las víctimas de lo sucedido. Ojalá que se investigue todo lo que se tenga que investigar, que se deslinden las responsabilidades.

"No le tengo miedo porque estoy completamente convencido de que no hay nada, en mi caso particular, haya podido hacer mejor ese día. Lo lamento, ha sido el día más triste de mi vida, el día más difícil y los días más complejos".

Aseguró que el PRI no tiene límites

"Aquí estoy "Alito", Cienfuegos, Adrián de la Garza. Aquí estoy, aquí me van a encontrar, de pie, de frente, con dignidad. Ustedes son unos verdaderos criminales en toda la extensión de la palabra y precisamente Por combatirlas a ustedes por lograr una política que signifique Otra cosa, una cosa distinta a la que representan ustedes. Aquí estoy y aquí me van a seguir encontrando. Creo que esta gente ha roto todos los límites de lo que debería de ser la política".