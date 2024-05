Acusa Máynez a candidatas de financiamiento ilegal

Ciudad de México.- Tras las acusaciones de presunto "huachicol" fiscal contra Mario Delgado, presidente nacional de Morena, Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, aseguró que el financiamiento ilegal que ha habido en las campañas tanto de la coalición del PRI y del PAN como de Morena, y su vínculo con el crimen organizado, es evidente.

"Pues ojalá que se sepa si es cierto (las acusaciones contra Mario Delgado). Me parece que el financiamiento ilegal que ha habido a las dos campañas, tanto la de la coalición del PRI y del PAN, como la de Morena es evidente y que para mí es evidente que en Michoacán, que en Tamaulipas, que en Guerrero, ambas coaliciones han tenido vínculos con el crimen organizado y por eso pues también somos una opción distinta", afirmó el candidato antes de ofrecer un discurso con estudiantes de la Universidad Latinoamericana.

Respecto a las referencias que hizo de Genaro García Luna y Omar García Harfuch, durante el tercer debate presidencial, afirmó que el próximo sexenio asumirá la responsabilidad íntegra en las tareas de seguridad.

Durante su visita a la universidad número 42, aseguró que las candidatas copian sus propuestas.

"Incluso inmediatamente después de que yo digo algo lo repiten. Es natural, así es, si plagiaron... y si han plagiado todo a lo largo de su vida, creo que es una manera de ejercer no solamente la política, sino la vida misma y yo voy a seguir construyendo una visión", expresó.

Precisó que no ha planteado la posibilidad de que refuercen sus medidas de seguridad en estas últimas semanas.

"No, no, pues vean, estamos bien, estamos como empezamos, estamos tranquilos, yo sigo siendo una persona ordinaria y pienso que no es necesario", manifestó.

Sobre las encuestas que lo colocan en tercer sitio, Máynez señaló que no existen.

"No existe ninguna de esas encuestas, no las hacen, las venden", comentó.

Indicó que cerrará campaña en Jalisco, el sábado; en Nuevo León, el domingo, en la Ciudad de México, el lunes y en Campeche, el miércoles.