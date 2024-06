Acusa Mariana llamadas falsas a su nombre

Monterrey, México.- A unas cuantas horas de la elección, Mariana Rodríguez, candidata a la Alcaldía de Monterrey por MC, aseguró que personas realizan llamadas a su nombre para incomodar y despertar a la ciudadanía.

En un video compartido por la candidata afirmó que denunciará ante el INE la situación y sin mencionar nombres señaló que las llamadas serían de "aquellos".

"No me hubiera gustado empezar el día de esta manera, pero bueno, ahorita leyendo sus mensajes estoy viendo que están haciendo llamadas a mi nombre desde las tres, cuatro de la mañana y no nada más una llamada, a veces hasta tres o cuatro llamadas", afirmó la candidata de MC.

"Lo están haciendo con inteligencia artificial, ustedes mismos me han dicho que no se parece a mi voz y pues una disculpa porque pues así lo está manejando aquellos", agregó, "pondré mi denuncia ante el INE, no estoy rompiendo la veda y también exijo que el INE nos ayude a aclarar estás llamadas que vienen del mismo número".

Rodríguez afirmó que la supuesta estrategia la están replicando en Guadalajara, Puerto Vallarta.

Al igual que hace tres años, el ahora Gobernador, Samuel García, junto con el candidato al Senado, Luis Donaldo Colosio denunciaron llamadas telefónicas similares.

En marzo de 2021 acusaron a sus contrincantes, Adrián de la Garza quien entonces competía por la gubernatura y hoy es candidato a la Alcaldía de Monterrey y a Francisco Cienfuegos, quién buscaba la Alcaldía regia.