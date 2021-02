Acusa López Obrador a los medios de estar a favor de la corrupción

Diego Gallegos / Agencia Reforma

Ciudad de México— Andrés Manuel López Obrador acusó a los medios de comunicación de estar a favor del régimen de corrupción tras mostrar en conferencia la cobertura que hicieron sobre el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que exhibe sobrecosto en la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

"Eso es lo que enfrentamos todos los días, porque todos están al servicio del régimen de corrupción que imperaba y que quieren regresar con sus fueros, ahí están los intelectuales orgánicos. Es realmente lamentable, vergonzoso que suceda esto en los medios de información", afirmó.

El mandatario proyectó un resumen informativo de la cobertura de medios y dijo que "ojalá surja un nuevo periodismo".

"Hay nuevas formas de hacer periodismo, sobre todo con las redes sociales, muchísimos nuevos periodistas con sus páginas, de manera muy sencilla pero profesional están haciendo trabajo de comunicación con mensajes de ida y vuelta, eso es lo que tiene que terminar también de consolidarse para que haya una prensa alternativa".

"Que esta prensa convencional, echada a perder, ya no tenga el mismo peso".

El presidente cuestionó la relación de los conductores con los dueños de televisoras, a quienes llamó a poner la ética por delante.

"O actúan con absoluta libertad, no reciben línea y van por la nota, porque como dice un periodista de estos, la nota es la nota.

"Hago un llamado también a los dueños de los medios de información, a los dueños de las televisoras, con todo respeto, pues para que se ponga por delante la ética. Y no se engañe, no se manipule, no se tergiverse la realidad y que se le tenga respeto al pueblo".

Dijo que ello no significa sometimiento al Gobierno, sino lealtad a los televidentes.

"Que los medios estén distantes del poder, del poder económico, del poder político, que no trafique con la libertad de expresión, porque no ejercen la libertad de expresión para causas justas, utilizan la libertad de expresión como mecanismos para mantener privilegios".

El presidente reiteró que el "informe falso y tendencioso" de la ASF causó daño, por lo que pidió a la Cámara de Diputados investigar.

"Hicieron una cuenta equivocada, aunque aceptaron el error, pues si causan daño y dan elementos a nuestros adversarios, a la oposición conservadora, a los que quieren mantener el régimen de corrupción que imperaba antes de que llegáramos al Gobierno".