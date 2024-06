Acusa Guanajuato a 8 candidatos electos ligados con el narco

Guerrero.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, acusó que al menos ocho candidatos que aventajan los resultados electorales en la entidad presuntamente tienen al menos un vínculo con grupos del crimen organizado.

En un encuentro con medios de comunicación, el mandatario estatal recordó que advirtió sobre esto con anterioridad, pero que ahora podrían haber repercusiones en el estado.

No obstante, se negó a revelar nombres y a especificar a qué partidos pertenecen los candidatos señalados.

"Yo se los dije desde antes de las campañas: 'cuidado con escoger candidatos vinculados a grupos delincuenciales', y lamentablemente hoy les tengo que decir que, de acuerdo a la Mesa de Seguridad, hay por lo menos ocho candidatos electos que tienen algún vínculo o relación con grupos delincuenciales", alertó.

-¿De qué partido?", "¿De qué municipio?, se le cuestionó.

"No se los voy a dar porque es información que se subirá a donde se tenga que subir, a las instancias correspondientes. Es un tema muy delicado que yo advertí que los partidos políticos deberían de revisar a qué candidatos proponían a la ciudadanía (...) Esto puede ser el inicio de un daño muy complicado para Guanajuato en el futuro", consideró.

"No puedo darles los datos, información, partidos ni municipios por obvias razones de que esto se trata de una información delicada y de seguridad, que tiene que pasar por los conductos correspondientes. Hoy vemos cómo estos grupos delincuenciales empiezan a proponer candidatos, se infiltran en los partidos y eso es algo delicado", agregó.

El panista mencionó que los supuestos nexos hallados son diversos, desde familiares hasta empresariales, o incluso con conexión directa con células delictivas.

"Parecen electos, porque están en los cómputos, están en las constancias, ocho de los que salen arriba en el PREP tienen por lo menos algún vínculo o relación familiar, o relación con grupos delincuenciales, lo cual creo que es muy delicado, muy grave. Esta información la estaremos subiendo a las instancias correspondientes en la Mesa de Seguridad.

"Para informar a los altos mandos la situación que prevalece y de las posibles consecuencias que se van a dar de seguir este camino en el estado de Guanajuato. No porque hayan pasado las elecciones quiere decir que vamos a dejar de investigar", señaló.

Los vínculos con la delincuencia organizada, acotó, son de competencia federal; así que, aclaró, dependerá de ellos el actuar sobre los nexos, ahora, dijo, sin que valga el fuero.

"Si hubiera la comisión de estos sujetos hoy electos, por lo menos de algún delito del fuero común, obviamente procederemos, pero si todo el tema es vínculo con la delincuencia organizada, debemos pasarlo a la Federación. El fuero se creó para lo que digas en tribuna no tenga consecuencias legales, penales, pero eso no quiere decir que si cometes un delito, ya seas el gobernador, el Presidente, no se te pueda procesar.

"Las investigaciones llevarán su tiempo, porque no son investigaciones rápidas. Es un tema de cuidado que hay que estar muy atentos y esperemos que se les dé seguimiento", añadió.

Asimismo, consideró que es necesario que los diputados locales hagan una reforma electoral para poner candados más estrictos para frenar la entrada a los partidos de candidatos presuntamente ligados al crimen, como pruebas de control y confianza, revisiones de la UIF, patrimonios; e investigaciones serias.