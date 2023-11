Acusa EZLN a 4T de usar a los pueblos originarios

Chiapas, México.- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) consideró que el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no representa cambio alguno en comparación con los anteriores que él ha llamado neoliberales, al señalar que no ha reivindicado a pueblos originarios y sólo han sido utilizados con intereses privados y de acarreo electoral.

En la décima parte de su comunicado "Acerca de las Pirámides y sus usos y costumbres", el subcomandante insurgente Moisés, principal discípulo de Rafael Guillén Vicente o Subcomandante Marcos, remarcó su resistencia, independencia y no subordinación a ser gobernados, al aseverar que el poder corrompe y se concentra en la punta, autoridades fracasan en seguridad, se alían con el crimen, destruyen territorios, despilfarran el presupuesto, no tienen un interés auténtico en las necesidades de la población y dan apoyos insuficientes.

"30 años aprendiendo de lo que es ser autónomo, o sea que nos auto dirigimos, nos autogobernarnos. Y no ha sido fácil, porque todos los gobiernos que han pasado de PRI, PAN, PRD, PT, Verde y Morena pues no se acaba su gana de destruirnos. Por eso, igual que en los gobiernos pasados, en éste salió eso de que ya nos desaparecimos, o que ya nos huimos, o que ya estamos muy derrotados, o que ya no hay de zapatista, que nos fuimos a Estados Unidos o a Guatemala, pero ya ves, pues aquí estamos. En resistencia y rebeldía", señaló.

"Entonces lo que hicimos, pues es cortar la pirámide. La mochamos, pues de la punta. O más bien como que la volteamos, la pusimos de cabeza. En el caso de México, los distintos gobiernos prefieren a los originarios como artesanía viva y, a veces, como coreografía a modo. El gobierno actual no representa ningún cambio en esto (bueno, no sólo en eso, pero no es el tema). Los pueblos originarios siguen siendo objeto de la limosna (esa aspirina para sinvergüenzas), acarreo electoral, curiosidad artesanal y punto de fuga para quienes administran la destrucción en curso", agregó.

Acusan plagio con sello guinda

El vocero zapatista atribuyó al EZLN la frase "mandar obedeciendo", y sin decir nombres, descalificó que sea "plagiada" por funcionarios actuales. Explicó que esta fue acuñada por ciudadanos y habitantes de pueblos originarios que señalaron incumplimientos de malos gobiernos y los obligaron a entregar lo que consideraron que les correspondía.

"Y no cumplen porque los gobiernos son los principales opresores. Ahí fue donde llegó en nuestra cabeza que tenemos que hacer un gobierno que obedezca. O sea que no haga como quiere, sino que cumpla con lo que dicen los pueblos. O sea 'mandar obedeciendo', que es la palabra que ahora plagian los sinvergüenzas de ahora (o sea que no sólo plagian tesis. Nota de la redacción).

"Nos alzamos en armas para cambiar de patrón. No hay patrón bueno. Eso del poder pues es como una enfermedad que mata las buenas ideas y corrompe, o sea que como que enferma a la gente. Y ahí tienes que una persona que parece buena gente, pues ya con poder pues se enloquece. O tal vez ya estaba loco y el poder como que le encueró su corazón. Vimos y vemos que lo que hace el gobierno es una gran mentira que sólo es para robar y no le importa que la gente se muera, sobre todo si es indígena", apuntó.

El dirigente del conocido grupo guerrillero opinó que el Gobierno en turno no observa el valor de la palabra, empleada como compromiso o promesa.

"Mira, allá afuera, en las ciudades, la palabra no vale. Pueden decir una cosa en un momento, y en un minuto después dicen lo contrario y como si nada, tranquilos. Ahí está por ejemplo la que dicen 'mañanera', que un día una cosa y otro día lo contrario. Pero, como da paga, pues le aplauden y contentos porque les da unas limosnas que ni siquiera sale esa paga de su trabajo, sino de lo que da la gente trabajadora a los gobiernos con los impuestos, que son como el 'cobro de piso' del crimen desorganizado.

"O sea que como quien dice que aprendimos a gobernarnos y así pudimos hacer a un lado a los malos gobiernos y a organizaciones que dizque son izquierdistas, progresistas y no sé qué tanto. La teoría sin práctica es pura lengua. Bueno, pues sigue lo malo. O más que malo, es que demostró ya no va a servir para lo que viene. Además de las fallas que de por sí", expuso.

Anuncia EZLN reorganización

El subcomandante Moisés se pronunció también por un gobierno civil y no militar, al señalar que lo segundo debe ser sólo para defensa. En Chiapas, dijo, la inseguridad es peor que los años pasados, con asesinatos en casas, calles y pueblos sin un Estado que vea y escuche las exigencias de los pueblos.

"Y no hacen nada porque ellos meros son los criminales", denostó.

El vocero se sinceró al indicar que algunos Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) y las Juntas de Buen Gobierno que respondían al lema "mandar obedeciendo" tuvieron algunos errores, tuvieron una mala administración de recursos de los pueblos, pero aseguró que fueron sancionados.

Y anunció que se llevaron a cabo reuniones y asambleas, zona por zona, hasta llegar a un acuerdo de que ya no van existir estas figuras, por lo que el EZLN buscará una nueva estructura o reacomodo.

"El asunto es que vimos que con MAREZ y JBG no se va a poder enfrentar la tormenta. Necesitamos que la Dení (hija de una insurgenta y un insurgente indígenas zapatistas) crezca y viva y que nazcan y vivan todas las otras siete generaciones. Claro, esta propuesta no es sólo de reorganizar. Es también una nueva iniciativa, un nuevo reto, pero creo que eso es lo que diremos después.

"Así en general, sin tanto rollo, pues, los MAREZ y JBG sirvieron, y mucho, en esa etapa. Pero ya sigue otro paso y esas ropas ya nos quedan cortas, rabonas, y se rompen y aunque vas remendando, de balde, porque va a llegar un momento en que pura tira de tela".