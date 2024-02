Acusa Delgado maniobra de Alfaro contra Morena

Jalisco, México.- La dirigencia de Morena acusó al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de operar en contra de su alianza en la entidad por medio de los órganos electorales para cambiar las reglas de la competencia.

Ello afecta en especial a la candidatura de Pedro Kumamoto, que al apoyar a Morena le dieron la candidatura a la Alcaldía de Zapopan.

En conferencia de prensa, el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, acusó que, a tres días de que inicien los registros de candidaturas en Jalisco, cambiaron el criterio de paridad en los municipios que van a competir.

"Las instituciones electorales cambiaron las reglas para definir candidatos bajo el principio de paridad de género. Intentan desestabilizar a nuestra alianza", aseguró.

Delgado se quejó que sólo a Morena le aplicaron un nuevo criterio y a los demás partidos no, lo que será impugnado ante la Sala Regional del Tribunal Electoral y, si es necesario, llegarán hasta la Sala Superior para denunciar el trato desigual.

Recordó que Morena no sólo hizo alianza con PT y PVEM en Jalisco, sino también con los partidos locales Hagamos y Futuro, a fin de tener una alianza fuerte que enfrentara a MC.

"¿Qué tenemos como respuesta? un ataque sistemático del Gobierno del estado a través de los distintos medios que tiene.

"Y hoy venimos a denunciar cómo las autoridades electorales de Jalisco están al servicio del gobernador, y están haciendo y están tomando medidas que son fuera de toda lógica jurídica y que caen en la aberración, en los excesos, que solo refleja la desesperación del partido gobernante en este estado", afirmó Delgado.

Aseguró que la mayoría del pueblo de Jalisco quiere que haya un cambio.

"Hay un desgaste de los gobiernos de Movimiento Ciudadano por la falta de resultados y por el avance del proyecto de la transformación que logró convocar a las fuerzas progresistas en Jalisco", aseguró.

Señaló que los registros de candidatos empiezan el 12 de febrero, por lo que su alianza está obligada a cambiar nombres que ya tenían definidos, porque donde iban a registrar hombres les obligaron a presentar mujeres y viceversa.

"Hacen una regla especifica, un traje a la medida, tratando pues de reventar los acuerdos que tenemos", dijo.

Citlalli Hernández, secretaria general del partido, exigió al Tribunal Electoral y al Instituto Electoral de Jalisco a que "se comporten" y actúen de manera imparcial.

Dijo que el ejemplo más evidente de que el cambio de reglas busca desajustar los acuerdos internos de la "mega alianza" de Morena es la candidatura de Pedro Kumamoto, que iba por la Alcaldía de Zapopan, donde ahora tiene que ir una mujer.

Sin embargo, dijo, van a hacer los ajustes para cumplir con la sentencia del Tribunal local y poder hacer los registros ante la premura también del tiempo.

El diputado federal y representante de Morena en el Instituto local de Jalisco, Hamlet García, dijo que la regla de paridad sustantiva sólo se la están aplicando a ellos.

"Sabemos que el Tribunal tiene previsto que Morena va a ganar las elecciones, y por eso está solicitando que se postulen mujeres.

" Sin embargo, por lo menos desde un marco teórico, debería de obligar a que todos los partidos postulen mujeres para que se lograra esta condición en el bloque de 20 municipios, que es el que se está desarrollando en este anexo técnico, que fue impugnado", dijo.

Destacó que la resolución será impugnada, pero aún así van a cumplir con los ajustes en los registros.

"Morena va a ajustar sus postulaciones a esta sentencia. Eso no significa que en Zapopan no se vaya a postular a Pedro Kumamoto, y lo quiero dejar muy claro, o que en otros municipios no vayamos a postular a otros referentes.

"La vamos a acatar en términos jurídicos con ejercicio de nuestra libertad de autodeterminación antes de que cierre el plazo para la modificación del convenio de coalición, eso cierra a las 23:59 del día de mañana", al explicar lo que va a hacer Morena.