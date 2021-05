Acusa defensa de Cabeza de Vaca difamación de FGR y UIF

Ciudad de México— La defensa en Estados Unidos de Francisco García Cabeza de Vaca acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de pretender difamar a su cliente con intenciones políticas.

El abogado texano Tony Canales dijo que su cliente no tiene cuentas ni propiedades en Estados Unidos y por ello cuestionó en primer término que la FGR diera a conocer que el Departamento de Justicia le entregó información de esta naturaleza.

Canales se refiere al comunicado que difundió el lunes pasado la FGR, en el que informa que el Departamento de Justicia estadounidense le entregó informes sobre el Gobernador de Tamaulipas y tres de sus familiares, así como de empresas y propiedades presuntamente están relacionadas con operaciones financieras.

"He verificado personalmente, acercándome a los Tribunales de Justicia en Texas, las Cortes Federales de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia y otras agencias investigadoras de los Estados Unidos, y en conclusión, no he encontrado ningún procedimiento penal pendiente en contra del Señor Francisco J. García Cabeza de Vaca", dijo.

"El comunicado de prensa indicaba que habían recibido información que podría demostrar que el señor Francisco García Cabeza de Vaca hubiera cometido un crimen y que podría incluir información como parte de la denuncia en contra de mi cliente.

El hecho fue sacar un comunicado de prensa únicamente para informar que habían recibido información, pero sin incluir el contenido de ésta, lo cual resalta por completo que su intento por difamar la reputación de mi cliente, es meramente política".

El litigante señaló que la defensa de Cabeza de Vaca en México solicitó acceso al expediente para verificar los informes que entregaron los estadounidenses, sin embargo, les fue negado incluso "después de que la FGR lo filtrara a los medios de comunicación".

"Mi cliente da la bienvenida a cualquier investigación, así como a cualquier presunta evidencia incriminatoria en su contra, por parte de los Tribunales en los Estados Unidos. El señor Francisco García Cabeza de Vaca no tiene cuentas bancarias en los Estados Unidos, ni tampoco posee bienes inmuebles en este país", dijo.

"Afirmamos que la evidencia mencionada no existe y se probará que la UIF, representada por Santiago Nieto, esta haciendo mal uso y falsificando información con fines políticos".