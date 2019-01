Acusa CNTE ausencia de Aureoles

Ciudad de México— El líder de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán, Víctor Manuel Zavala, advirtió que el Gobernador de la entidad, Silvano Aureoles, ha estado ausente en las mesas de negociación para liberar las vías férreas que bloquean los docentes desde hace 14 días.

Indicó que aunque la CNTE ha intentado comunicarse para resolver los temas de los maestros de Michoacán, no hubo voluntad ni responsabilidad por parte del Mandatario michoacano.

"Se nos hace totalmente incorrecto que el Gobernador de Michoacán no esté para revisar la complicación que tenemos los maestros", afirmó en entrevista con REFORMA.

Explicó que como el Gobierno estatal no ha estado presente en las mesas de negociación, se adelantó con el Gobierno federal las negociaciones de los asuntos que le corresponden a la Federación.

"Es el tema más fuerte que tenemos, lo estatal, nos damos cuenta que no tenemos las quincenas aseguradas", aseveró.

El líder de la Coordinadora dijo que de los 200 millones de pesos que la Federación envió el viernes pasado al Gobierno estatal, los maestros no han recibido nada todavía.

Esos 200 millones de pesos son parte del préstamo de mil millones que el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó al Gobierno de Aureoles.

Zavala refirió que con estos 200 millones se paga nada más la primera quincena de enero de 29 mil maestros en la entidad.

"Con el pago de una quincena no se soluciona el problema", manifestó.

"El Gobernador se debe de sentar en una mesa tripartita con el Gobierno federal y nosotros para formalizar soluciones", añadió.

Expuso que la CNTE ve voluntad para solucionar el problema de parte del Gobierno federal, no así de la Administración estatal.

"Es una problemática que lleva más de dos años, ya emplazamos, ya mandamos documentos y no puede ser que la postura del Gobernador sea echarle la responsabilidad al Gobierno federal", expresó.