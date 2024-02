Acusa Claudia a SCJN de invadir facultades del Legislativo

San Luis Potosí, México.- Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invadir al Poder Legislativo, luego de que el miércoles pasado, declaró inconstitucional la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

En conferencia en San Luis Potosí, en donde se reunió con la militancia de su partido, dijo que esta no es la primera vez que el máximo tribunal declara inconstitucional una modificación legal aprobada por la mayoría y aseguró que por eso Morena y sus aliados impulsarán una reforma al Poder Judicial.

Sheinbaum no quiso pronunciarse sobre la solicitud de juicio político que anunció ayer la bancada de Morena en la Cámara de Diputados en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, quien ante el empate de la votación en torno a la LIE, emitió un "voto de calidad".

No obstante, rechazó la inconstitucionalidad de la reforma y señaló que detrás de la resolución de la SCJN está el interés de proteger las plantas de generación eléctrica privadas.

"No es la primera vez que la Suprema Corte invade el espacio del Legislativo. Hay tres poderes en México: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y la Suprema Corte hoy está resolviendo inconstitucionalidades, entre comillas, que el Poder Legislativo ha aprobado. Entonces no es cierto que sea inconstitucional lo que aprobó el Legislativo en torno a la preponderancia de las plantas de generación eléctrica.

"Más bien, es su interés de protección de las plantas de generación privada, es ahí donde está la esencia de lo que ocurrió, más allá de juicios políticos o no, el problema es ese, que la Suprema Corte está invadiendo espacios del Legislativo argumentando inconstitucionalidades donde no las hay", expresó.

La aspirante presidencial se refirió también a la multa de más de 62 millones de pesos que el miércoles pasado ratificó el Tribunal Electoral en contra de su partido por irregularidades en el proceso interno en el que Sheinbaum resultó designada abandera presidencial.

Recordó que se había determinado que cada contendiente en el proceso interno se deslindaría de los espectaculares que no reconociera, con el objetivo de que éstos fueran bajados.

Sheinbaum lamentó el cambio de criterio y anunció que impugnarán la multa impuesta.

"Está mal el INE, porque habla de algunos espectaculares, no importa de quien fueron en este proceso de la encuesta de Morena, normalmente el Tribunal Electoral había determinado que cuando alguna persona, algún contendiente ve un espectacular y no reconoce que él o ella lo pagó o alguien que lo apoya, pues dice al INE 'no reconozco este espectacular, que se baje'.

"No reconoció eso, antes había aprobado esa consideración y en este caso no lo hicieron, entonces multa a Morena por esa condición, entonces no estamos de acuerdo, entonces vamos a impugnar esa resolución", adelantó.

Cuestionada sobre el proceso electoral en Estados Unidos, aseguró que no importa quién gane la Presidencia, porque se llevará bien con quién resulte electo.

Subrayó que lo importante es defender que la relación entre ambas naciones sea de respeto y de colaboración, pero nunca de sumisión.

"Sobre la relación con Estados Unidos decidirán las y los estadounidenses a quién van a elegir y nos vamos a llevar bien con cualquiera que Gobierne. Lo importante es que siempre mantengamos una posición de mucha dignidad en México, que nunca bajemos la cabeza, que la relación sea de respeto y se exija respeto y que no sea de subordinación, sino de colaboración, coordinación, eso siempre lo vamos a defender", afirmó.

Sheinbaum recomendó tomar con sigilo la información de la DEA, que señala la presencia del narcotráfico.

Recordó que fue la agencia estadounidense la que difundió a través de diversos medios internacionales el supuesto financiamiento a la campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en 2006 e incluso aseguró que ya se demostró que es "absolutamente" falso el señalamiento.

"Hay que tomar con sigilo la información de la DEA, ya que lo que salió hace unos días de la propia DEA. Sacan en res medios internacionales un supuesto financiamiento del presidente López Obrador en campaña en 2006 y se demostró que es absolutamente falso", dijo.

Aseguró que en materia de seguridad, hoy México está mejor que en 201. Como ejemplo, dijo que la percepción de inseguridad de las y los mexicanos disminuyó en un 10 por ciento en dicho periodo.

La aspirante presidencial también se solidarizó con su Enlace con Organizaciones Sociales y Civiles, Gerardo Fernández Noroña, quien en días pasados informó que recibió amenazas de muerte a través de redes sociales.

Sheinbaum expresó su solidaridad y pidió que se haga una investigación e incluso le recomendó acercarse con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, para que determine si es necesario que se le asigne protección.

"Nuestra solidaridad, nuestro apoyo. Y yo creo que es importante que se investigue y para eso tiene que denunciar o hablar con el Gobierno de México, con la Secretaria de Seguridad, con Rosa Icela, para que haya protección, si él así lo decide, y también que haya una investigación de dónde viene (la amenaza)", indicó.