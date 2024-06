Acusa candidata en Morelos irrupción de hombres armados

Morelos, México.- Ana Laura Figueroa, candidata a la Presidencia Municipal de Tlaltizapán, Morelos por el Partido del Trabajo (PT), denunció que ella y su equipo de campaña fueron víctimas de sujetos armados que irrumpieron en el sitio donde se encontraban, los encañonaron, intimidaron, robaron y a algunos los golpearon.

Los hechos, detalló en conferencia de prensa, se registraron ayer por la tarde, cuando se realizaba una capacitación de representantes de casilla de su fuerza política en un domicilio particular de la Colonia Zapata, en ese municipio. Ahí, precisó, se encontraban al menos 50 personas.

"Tenemos miedo, mi equipo tiene miedo, porque sufrimos algo nunca visto en el Municipio de Tlaltizapán. Mucha violencia e intimidación", indicó este sábado en una rueda de prensa en la explanada municipal.

Los atacantes, dijo, eran cuatro que arribaron al domicilio en una camioneta Jeep color azul, donde irrumpieron y a una persona la encañonaron, le robaron el celular y 5 mil pesos en efectivo. De esta acusación, aclaró, tiene fotos y videos.

"Se metieron al domicilio golpeando a niñas y a mujeres sin decir nada. Le pusieron un arma a la compañera Brisa y le quitaron su celular con 5 mil pesos, que traía para cubrir gastos de una fiesta", apuntó.

Como responsable señaló a Nancy Gómez, quien compite por el mismo puesto, pero por el Partido Verde, al señalar que identificó que dos de los agresores forman parte de su equipo de campaña.

"Ella el día de ayer mandó a sus compañeros de equipo a intimidar y golpear a mis representantes de casilla y también directamente a mí. Soy una mujer decente, de bien, a nadie le he hecho daño, no tengo enemigos, por eso responsabilizo a Nancy Gómez y a su equipo si me llega a pasar algo a mí, a mi familia o a mis hijos", apuntó.

"Ésta es la camioneta Jeep que anda en todos lados en la campaña de Nancy Gómez con personal de ella, en todas las redes sociales que ella publica aparece esta camioneta y aparecen las fotos de este personaje que está con ella en campaña, más de 50 personas lo reconocen y van a presentar su denuncia".

Figueroa indicó que presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que investigue lo ocurrido y sancione a los responsables.

Además, pidió a las autoridades locales y estatales reforzar la seguridad para proteger a los representantes y a los ciudadanos en el Municipio.

La aspirante a dirigir el Ayuntamiento acusó que durante su campaña también sufrió intimidaciones, pues sintió que la seguían a ella y a sus colaboradores en camionetas con vidrios polarizados.